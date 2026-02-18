В Украине втрое уменьшилось количество роскошных авто

2025 году. Об этом свидетельствуют данные МВД на которые ссылается opendatabot.ua. Это самый низкий показатель за последние пять лет и в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году.

Читайте также: Покупка Bugatti Tourbillion женой Зеленского: откуда взялась эта история

Структура luxury-сегмента

Абсолютное большинство в сегменте составляют две марки - Porsche и Mercedes-Benz. На них приходится 89 процентов всех импортируемых автомобилей, подлежащих дополнительному налогообложению.

Каждый второй автомобиль в перечне "роскошных" - Porsche Taycan: 232 единицы. Всего на Porsche приходится 64 процента всего luxury-сегмента. Mercedes-Benz занимает еще 25 процентов рынка со 126 авто.

Остальные 11 процентов приходится на другие бренды, среди которых:

Audi

Rolls-Royce

Aston Martin

Lamborghini

Maserati

Электрификация премиума электрификация премиума

В отличие от общей структуры импорта, в сегменте дорогих авто доминируют электрокары.

Электромобили - 65 процентов.

Гибриды - 18 процентов.

Бензиновые авто - 17 процентов.

Дизельные - всего 0,4 процента.

Это свидетельствует о быстрой электрификации именно премиального сегмента.

География регистраций

Почти половина роскошных авто зарегистрировано в Киеве и области - 236 транспортных средств.

Далее следуют:

Львовская область - 52 авто.

Одесская область - 49 авто.

Днепропетровская область - 37 авто.

Преимущественно такие автомобили оформляются на физических лиц - 82 процента или 413 авто. На бизнес приходится лишь 18 процентов.

Ультра-премиум сегмент

Отдельное внимание привлекает сегмент ультра-премиум. В 2025 году в Украину был ввезен 21 автомобиль марки Rolls-Royce. Из них 15 - электрическая модель Rolls-Royce Spectre, стоимость которой составляет около 600 тысяч долларов.

Также было импортировано 7 авто Aston Martin и 2 автомобиля Lamborghini.

Что такое налог на роскошь

Под дополнительное налогообложение подпадают автомобили стоимостью более 3,2 млн грн в возрасте до 5 лет. Размер налога составляет 25 тысяч гривен в год за каждое такое транспортное средство.