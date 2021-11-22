Ситуация с аварийностью в Украине продолжает ухудшаться несмотря на работу камер автофиксации. Так по данным патрульной полиции общее количество ДТП за первые 10 месяцев текущего года достигло 154 480 случаев. Это на 13,9% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Однако есть и хорошие новости, количество ДТП с травмированными и погибшими несколько уменьшилось. "Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом – количество ДТП (с пострадавшими прим. ред.) снизилась более чем на 6%. Но, к сожалению, 2 592 человека погибли. Данный показатель снизился на 9%, но цифра все же остается вопиющей", – сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Также Алексей Белошицкий сообщил, что за 10 месяцев 2021 года подразделениями Национальной полиции Украины составлено более 113 тысяч административных материалов по управлению в состоянии опьянения.

Несмотря на увеличение общего количества ДТП за первые 10 месяцев текущего года господин Билошицкий положительно оценивает работу системы автофиксации – за полтора года работы системы было выписано штрафов на 400 млн грн. "За этот год нам удалось намного увеличить количество и присутствие приборов автоматической фиксации. Сейчас их 236 на территории нашего государства. 20 установлено в Харьковской области, 11 из которых – непосредственно в городе Харьков", – отметил он.

Напомним, что принцип работы системы автофиксации содержит явные признаки неконституционности. С этим вопросом до сих пор разбирается Конституционный Суд Украины.