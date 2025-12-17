В Украине заметили первый AUDI E5: электрический фастбэк для Китая уже на наших дорогах

Как стало известно Auto24, в Украине зафиксировали один из первых AUDI E5 Sportback - электромобиль нового бренда AUDI для китайского рынка. Авто заметили в Ровно, оно передвигалось на временных "красных" номерах. Вероятнее всего, что машину приобрели в компании SKM-1, а заявленная цена для украинского рынка составляет 45 499 долларов.

Китайский AUDI без четырех колец

AUDI E5 - это не совсем Audi в привычном для европейцев понимании. Модель создана специально для Китая и выпускается совместным предприятием SAIC Volkswagen. Она относится к отдельному бренду AUDI, который для местного рынка отказался от классического логотипа из четырех колец. Вместо него используется надпись AUDI, выполненная большими буквами, что подчеркивает автономность бренда.

Формально E5 относится к классу компактных представительских электромобилей и имеет кузов пятидверного фастбэка. Производство модели стартовало в 2025 году, а первые дилерские экземпляры появились в Китае еще весной.

Техника с корнями SAIC

В основе AUDI E5 лежит модель IM L6 от SAIC Motor. Именно с ней электрокар делит платформу, силовую электронику, аккумуляторы и электродвигатели. Такой подход стал частью стратегии Audi и SAIC, которые стремятся совместить немецкий дизайн и философию бренда с китайскими технологиями и цифровыми решениями.

Модель предлагается как с задним, так и с полным приводом. Линейка мощностей широкая - от 220 кВт до 579 кВт. В топовой версии это эквивалент 787 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. По динамике E5 легко конкурирует с самыми быстрыми электрическими седанами и фастбэками на рынке.

Ставка на цифровые технологии

Отдельное внимание в AUDI E5 уделили мультимедиа и электронике. Автомобиль оснащен автомобильным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8295, изготовленным по 5-нанометровому техпроцессу. Работает система под управлением фирменной AUDI OS, разработанной специально для китайского рынка с акцентом на быстродействие, голосовое управление и интеграцию локальных сервисов.

Именно цифровая составляющая является одной из ключевых причин, почему этот автомобиль интересен даже за пределами Китая. Для многих покупателей в Украине он выглядит как альтернатива Tesla или премиальным "европейцам", но с более современной электроникой.

Как E5 попал в Украину

Официально AUDI E5 не представлен ни в Европе, ни в Украине. В Китае модель появилась у дилеров в мае 2025 года, а полноценные поставки стартовали в августе. Поэтому появление первых экземпляров на украинских дорогах свидетельствует об активности параллельного импорта и высокий интерес к китайским электромобилей нового поколения.

Цена в 45,5 тысяч долларов делает AUDI E5 одним из самых доступных путей попасть в мир "премиального" электрокара с шильдиком Audi - пусть и в китайской трактовке.