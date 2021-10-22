С борта огромного корабля Neptune Odyssey выгрузили 2 482 автомобиля.

Специализированный паромный комплекс порта "Черноморск" 19-20 октября принял и выгрузил судна в Neptune Odyssey, на борту которого прибыло 2 482 автомобиля. Это были новые автомобили различных марок, среди них помещены десятки Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения.

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Автомобили прибыли не в контейнерах, как американские "биты", а на платформах корабля (тип судна – Ro-Ro). Чтобы выгрузить машины на стоянки порта, было задействовано всех его работников, включая докеров и водителей автобазы. В результате судно было выгружено за 39 часов, хотя планировалось это сделать за 48 часов.

Neptune Odyssey – транспортный перевозчик, построенный в 2010 году. Его грузоподъемность составляет 11 418 тонн дедвейта, текущая осадка – 8,6 метров, общая длина (LOA) – 169,59 метра, ширина – 28,02 метра.