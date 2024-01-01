В Украину пришли новые самосвалы Ford серии F-Line: что это за техника

Официальной премьеры этих машин в Украине еще не было. Из сообщения АВТЕК известно, что машина будет дебютировать в октябре на ежегодной выставке спецтранспорта и технологий КоммунТех 2024.

Первая партия самосвалов выполнена в традиционной для гуманитарных мировых миссий белой расцветке кузова и кабины.

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В классических черных тонах здесь только контурное окаймление окон, зеркала, радиаторная решетка и надпись F-Line, указывающая на серию машин.

АВТЕК сообщает, что Ford Trucks 3542D DC серии F-Line с колесной формулой 6х4 идет в громады с 16-кубовым кузовом. Там установлен довольно большой по площади козырек. Он защищает "затылок" кабины и размещенные в закабинном пространстве баки, системы, запаску, механизм тентового накрытия и т.д.

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Из характеристики производителя, размещенной на сайте АВТЕК, подается краткое описание шасси под такой самосвал. Упомянутая выше модель имеет 12,7-литровый турбодизель собственного производства серии Ecotorq мощностью 420 л. с. и 16-ступенчатую механическую коробку передач.

Новая серия F-Line еще в начале 2024 года пришла на международный рынок для замены поколения Legacy, хорошо знакомого украинским потребителям.

Фото: АВТЕК