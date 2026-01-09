Укр
Ру

В какие страны разрешено ездить украинским перевозчикам без разрешений

В 2026 году украинские автоперевозчики могут работать с более чем 40 странами мира: разветвленная маршрутная сеть образована благодаря политике либерализации и обмена разрешениями.
ФОТО: Коллаж Авто24|

Украинский бизнес существенно выиграл, получив прогнозируемость маршрутов и уменьшение административных задержек

Валентин Ожго
9 января, 12:01
logo0
logo0 мин

Только благодаря отмене ограничений на перевозку доступ открыт в 35 стран. Об этом говорится в релизе Министерства развития громад и территорий Украины.

Сегодня украинские автомобильные перевозчики могут выполнять грузовые перевозки без двусторонних и транзитных разрешений в..:

  • ЕС (27 стран)
  • Норвегии
  • Великобритании
  • Швейцарию
  • Молдову
  • Грузии
  • Турции
  • Черногории
  • Северной Македонии

Кроме того, с Великобританией, Швейцарией и Черногорией также разрешены перевозки в/из третьих стран.

В сообщении делается акцент на том, что "либерализация международных грузовых автомобильных перевозок – это прямая поддержка украинской экономики в условиях войны".

Поэтому украинские перевозчики имеют стабильный доступ к международным рынкам без лишней бюрократии, разрешений и ручных процедур.

Это уменьшает расходы бизнеса, ускоряет логистику и делает Украину надежным звеном европейских и глобальных цепей поставок

