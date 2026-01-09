В какие страны разрешено ездить украинским перевозчикам без разрешений

Только благодаря отмене ограничений на перевозку доступ открыт в 35 стран. Об этом говорится в релизе Министерства развития громад и территорий Украины.

Сегодня украинские автомобильные перевозчики могут выполнять грузовые перевозки без двусторонних и транзитных разрешений в..:

ЕС (27 стран)

Норвегии

Великобритании

Швейцарию

Молдову

Грузии

Турции

Черногории

Северной Македонии

Кроме того, с Великобританией, Швейцарией и Черногорией также разрешены перевозки в/из третьих стран.

В сообщении делается акцент на том, что "либерализация международных грузовых автомобильных перевозок – это прямая поддержка украинской экономики в условиях войны".

Поэтому украинские перевозчики имеют стабильный доступ к международным рынкам без лишней бюрократии, разрешений и ручных процедур.

Это уменьшает расходы бизнеса, ускоряет логистику и делает Украину надежным звеном европейских и глобальных цепей поставок