В какие страны разрешено ездить украинским перевозчикам без разрешений

ФОТО: Коллаж Авто24|
Украинский бизнес существенно выиграл, получив прогнозируемость маршрутов и уменьшение административных задержек
Только благодаря отмене ограничений на перевозку доступ открыт в 35 стран. Об этом говорится в релизе Министерства развития громад и территорий Украины.
Сегодня украинские автомобильные перевозчики могут выполнять грузовые перевозки без двусторонних и транзитных разрешений в..:
- ЕС (27 стран)
- Норвегии
- Великобритании
- Швейцарию
- Молдову
- Грузии
- Турции
- Черногории
- Северной Македонии
Кроме того, с Великобританией, Швейцарией и Черногорией также разрешены перевозки в/из третьих стран.
В сообщении делается акцент на том, что "либерализация международных грузовых автомобильных перевозок – это прямая поддержка украинской экономики в условиях войны".
Поэтому украинские перевозчики имеют стабильный доступ к международным рынкам без лишней бюрократии, разрешений и ручных процедур.
Это уменьшает расходы бизнеса, ускоряет логистику и делает Украину надежным звеном европейских и глобальных цепей поставок