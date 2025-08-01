В Ужгороде ответственного за транспорт чиновника мэрии хотят взять под стражу

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Сообщение о подозрении уже получило должностное лицо Департамента городской инфраструктуры Ужгородского городского совета.

Такое же подозрение вручено и директору компании. Они и, вероятно, их сообщники, при строительстве автотранспортной базы для коммунального предприятия "Ужгородский муниципальный транспорт" нанесли государственному бюджету ущерб на 4,1 млн грн.

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Как выяснилось в ходе следствия, директор фирмы, зная, что строительные работы по объекту не были проведены в полном объеме, подал в горсовет поддельные документы об их якобы выполнении. Далее работает уже давно отшлифованная схема. Сообщник директора, которого детективы указывают как работника Департамента городской инфраструктуры, согласовал их.

На основании актов выполненных работ подрядчику выплатили из бюджета более 4,1 млн грн необоснованно начисленных средств.

Фото: БЭБ Закарпатья

Кроме того, что детективы теруправления БЭБ сообщили фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении уголовных правонарушений, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.