В Верховной Раде снова заговорили о нулевой растаможке автомобилей

Украинские чиновники снова заговорили о нулевой растаможке. Об улучшении условий растаможки подержанных авто для участников боевых действий рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

“Мы поддерживаем идею, но если будет возможность, мы обеспечим реализацию”, – заявила премьер. По словам Свириденко, сейчас в первую очередь все ресурсы идут на поддержку выплат и обеспечение армии. Это необходимо для продолжения боевых действий.

Напомним, нулевая растаможка действовало в Украине с начала 2022 года, но была отменена в июле того же года. Сейчас украинцы продолжают платить едва ли не самые большие налоги в мире на ввоз подержанных авто. Льгот нет ни у одной категории населения, даже у участников боевых действий. Также возвращаются льготы на растаможку для Электромоблей.