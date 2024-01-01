В Виннице задержали "бегунка", который переоформлял авто за 40 тысяч гривен

По информации ДВБ незаконные сделки в одном из ТСЦ Винницы проворачивал 25-летний местный житель.

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Он предлагал свою помощь в регистрации и перерегистрации автомобилей, оформлении справок относительно технического состояния транспортных средств, получении номерных знаков с желаемой комбинацией цифр и решении других вопросов в госучреждении. Злоумышленник гарантировал, что оформление всех документов будет быстрым и без очереди, ведь он якобы имеет связи с руководством учреждения.

Оперативники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности и следователи Винницкого райуправления задержали злоумышленника сразу после получения им 40 тысяч гривен. Именно в такую сумму он оценил услугу по оформлению на нового владельца документов на машину. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.