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В Виннице задержали "бегунка", который переоформлял авто за 40 тысяч гривен

Винницкие полицейские задержали "бегунка", который предлагал услуги по быстрому решению проблемных вопросов в ТСЦ.
Задержали "бегунка", который помогал переоформлять авто за 40 тысяч гривен - Auto24

Переоформлял авто без очереди за 40 тысяч гривен

Евгений Гудущан
logo7 февраля, 12:10
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По информации ДВБ незаконные сделки в одном из ТСЦ Винницы проворачивал 25-летний местный житель.

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Он предлагал свою помощь в регистрации и перерегистрации автомобилей, оформлении справок относительно технического состояния транспортных средств, получении номерных знаков с желаемой комбинацией цифр и решении других вопросов в госучреждении. Злоумышленник гарантировал, что оформление всех документов будет быстрым и без очереди, ведь он якобы имеет связи с руководством учреждения.

Оперативники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности и следователи Винницкого райуправления задержали злоумышленника сразу после получения им 40 тысяч гривен. Именно в такую сумму он оценил услугу по оформлению на нового владельца документов на машину. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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