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В Винницкой области экзаменатор отказался от взятки за успех на экзамене по вождению

В Винницкой области разоблачили попытку "купить" успешный результат практического экзамена. Теперь девушке, которая предлагала взятку, грозит уголовная ответственность.
В Винницкой области экзаменатор отказался от взятки 300 долларов - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Экзамен по вождению

Евгений Гудущан
logo22 июля, 16:10
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В городе Шаргород 19-летняя жительница Могилев-Подольского района перед началом практического экзамена хотела передать экзаменатору сервисного центра МВД 300 долларов США.

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Таким образом девушка надеялась получить водительское удостоверение, не прилагая усилий – “купить” успешный результат экзамена.

Сотрудник сервисного центра МВД сразу сообщил об инциденте правоохранительные органы. Поступок гражданки квалифицируют как попытка подкупа должностного лица, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В главном сервисном центре МВД напоминают, для получения водительского удостоверения, необходимо выполнить следующие действия:

  • Пройти медицинский осмотр.
  • Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в аккредитованной автошколе.
  • Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
  • Пройти практическое обучение в аккредитованной автошколе.
  • Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
#Автособытие #Новости #Водительское удостоверение