В Винницкой области экзаменатор отказался от взятки за успех на экзамене по вождению

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Экзамен по вождению
В городе Шаргород 19-летняя жительница Могилев-Подольского района перед началом практического экзамена хотела передать экзаменатору сервисного центра МВД 300 долларов США.
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Таким образом девушка надеялась получить водительское удостоверение, не прилагая усилий – “купить” успешный результат экзамена.
Сотрудник сервисного центра МВД сразу сообщил об инциденте правоохранительные органы. Поступок гражданки квалифицируют как попытка подкупа должностного лица, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В главном сервисном центре МВД напоминают, для получения водительского удостоверения, необходимо выполнить следующие действия:
- Пройти медицинский осмотр.
- Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в аккредитованной автошколе.
- Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
- Пройти практическое обучение в аккредитованной автошколе.
- Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.