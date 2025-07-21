В Винницкой области экзаменатор отказался от взятки за успех на экзамене по вождению

В городе Шаргород 19-летняя жительница Могилев-Подольского района перед началом практического экзамена хотела передать экзаменатору сервисного центра МВД 300 долларов США.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысокие: 21% теория и 16% практика

Таким образом девушка надеялась получить водительское удостоверение, не прилагая усилий – “купить” успешный результат экзамена.

Сотрудник сервисного центра МВД сразу сообщил об инциденте правоохранительные органы. Поступок гражданки квалифицируют как попытка подкупа должностного лица, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В главном сервисном центре МВД напоминают, для получения водительского удостоверения, необходимо выполнить следующие действия: