В ВСУ танки начали вооружать копьями из арматуры: как это работает

Идею нового обустройства ливреи против дронов придумал комбат из 116-й механизированной бригады, фамилия которого не разглашается. Однако прозвучало с уважением сказанное бойцами имя – Андрей Русланович.

Защитный контур уже протестировали как отечественными дронами, так и в боевых условиях на передовой. На своей ФБ-странице воины поделились опытом обустройства дополнительной ливреи на танке Т-64БВ.

Технология простая, но надежная

Наваренные на пружинах высокие шпили образовали надежную защиту по всему периметру надстройки. Вот и вся работа.

Главное в том, что при вращении башни танка такое дополнение не мешает работе механизма поворота. При контакте с башней или с дулом ее пушки шпили (копья) на пружинах просто изгибаются, позволяя экипажу беспрепятственно вращать башню в любую сторону.

Сначала навариваются пружины, а уже на них – копья из арматуры. Коллаж: Авто24

Механик-водитель теперь с защитой

"Мы проводим обварку нашей техники. Сначала была защита только главной башни, но поскольку в сегодняшних реалиях мы увидели, что дроны поражают не только башню, но и весь танк, то для этого еще придумали дополнительную защиту. При этом и механик-водитель стал лучше защищен", - заявил боец под позывным "Сварщик".

Арматура стала защитным копьем

За основу шпилей на пружинах взяли обычную евроарматуру. Сначала к корпусу через равные промежутки бойцы наваривают пружины. Затем к ним приваривают арматуру. Таким образом со всех сторон по периметру есть своеобразная стена из высоких копий, между которыми дрон не пролезет.

Конечно, "мангал" остался. Его купол защищает верхнюю проекцию боевой машины. Фронтальная часть с дулом пушки была наименее защищена, поскольку она подвижна для прицеливания по вражеским позициям или технике.

Также в зоне поражения был и механик-водитель, рабочее место которого традиционно впереди. Сейчас же наваренные копья на пружинах защищают его от проникновения дронов.

Высокие копья с пружинами в корне наварены густо, дрон сквозь те арматурины не протиснется. Скриншот: Авто24

Копья гнутся, но возвращаются на место

При повороте арматура разгибается, но защита все равно остается на месте. То есть механик танка постоянно защищен от дронов.

Таким же образом и пушка, повернутая в любую сторону, защищена от прямых попаданий. Но когда это произойдет, то активированная на расстоянии в тех шпилях взрывчатка дрона-камикадзе силу поражения теряет в разы и минимизирует вред танку и его экипажу.