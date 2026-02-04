В Европе начали угонять фуры с цистернами масла

Больше всего страдает Апулия, один из самых развитых регионов на юге страны. В тамошней провинции Барлетта-Андрия-Трани произошла серия вооруженных ограблений, направленных против цистерн, загруженных оливковым маслом.

По сообщению TransportEurope, суммарно на региональных и провинциальных дорогах сумма ограблений уже достигла почти 500 000 евро.

Сценарий похож на морское пиратство

Следственные действия уже воссоздали структурированный оперативный метод: банды из нескольких вооруженных лиц на мощных автомобилях с глушителями GPS выбирают нужные грузовики с продовольственными автоцистернами на предполагаемых маршрутах.

Это явление обусловлено резким ростом цен на оливковое масло первого отжима в 2025 году. Стоимость на этот продукт подскочила до 9,50 евро за килограмм. Такой ценовой интерес делает оливковое масло очень прибыльным товаром – украсть легко и продать можно выгодно.

Технология стара как мир

Самый свежий случай произошел в начале нынешнего февраля. Магистральный тягач с прицепом, загруженный кулинарным маслом, ехал по дороге вблизи Андрии, в Апулии, когда к нему приблизился автомобиль с несколькими пассажирами.

Грабители с оружием приказали водителю остановиться и выйти из машины, сделав предупредительный выстрел, который не нанес вреда ни водителю, ни машине. Позже это расценили как серьезный акт запугивания, направленный на то, чтобы "убедить водителя передать автомобиль и груз грабителям".

Патруль воров спугнул, но не догнал

Однако ворам не повезло. Именно в этот момент рядом проезжал патруль дорожной полиции, который заметил грабителей и вмешался. Увидев полицейских, грабители бросились наутек.

Патруль преследовал их несколько километров, но ворам удалось оторваться и скрыться.

Таким образом грузовик, перевозивший в многосекционной цистерне 12 000 килограммов различных видов кулинарного масла в руки грабителей не попал. Стоимость масла по среднему ценнику превышала 60 000 евро.

Черный рынок "подсел" на масло

Инцидент в очередной раз подтвердил растущий интерес организованной преступности к этому виду продуктов питания и его высокой стоимости на черном рынке.

Наиболее желанной целью является оливковое масло, которое называют "зеленым золотом" из-за его высокой розничной цены.

А Апулия, которая производит большое количество оливкового масла, стала эпицентром нападений на грузовики, что его транспортируют.

Отсчет начат с осени

Только за последние несколько месяцев между осенью 2025 года и нынешней зимой произошло несколько нападений на грузовики. Показательный инцидент осеннего периода датируется 30 ноября 2025 года.

Тогда на грузовик, загруженный оливковым маслом первого отжима, было совершено нападение. Инцидент произошел вдоль региональной дороги 6 вблизи Каноза-ди-Пулья.

Грузовик, который окружал автомобиль с несколькими вооруженными мужчинами, был захвачен и освобожден лишь через несколько часов в районе Фоджа. Однако груз, стоимость которого оценивалась в 300 000 евро, исчез.

Через несколько дней, 10 декабря 2025 года, фуру с маслом перехватили на государственной дороге 16 вблизи Барлетты. Водителя заставили свернуть на второстепенную дорогу вдоль провинциальной дороги. История повторилась.

Это уже серийные грабежи

В 2026 году инциденты получили статус серийных. В ночь с 6 на 7 января в районе между Кастель-дель-Монте и Альта-Мурдией произошло ограбление автоцистерны, которая перевозила примерно 50 000 литров оливкового масла первого отжима. В этом случае водителя также похитили, завязали ему глаза и покинули за десятки километров, тогда как транспортное средство нашли пустым в районе Чериньолы.

После этого произошел февральский инцидент, о котором говорилось выше.

Цистерны с маслом в зоне риска

Детективы сделали вывод, что это не единичные инциденты, а скорее спланированная операция, которая использует специфические сценарии пиратских нападений транспортировки нефти.

Транспортные средства, являющиеся целью, почти всегда являются танкерами или специализированными тяжелыми транспортными средствами, часто управляемыми одним водителем, курсирующими региональными и провинциальными маршрутами.

Обычно маршруты пролегают от масляных заводов, складов и заводов по разливу. Эти маршруты важны для логистики оливкового масла, но они менее патрулируются, чем сеть автомагистралей, и поэтому более уязвимы к насильственным перехватам.