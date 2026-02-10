ВАЗ-2106 с пробегом 18 тысяч километров продают в Киеве за 7000 долларов

В Киеве выставили на продажу ВАЗ-2106 в почти заводском состоянии с пробегом всего 18 тысяч километров пишет topgir.com.ua. Автомобиль оценили в 7000 долларов США. Объявление размещено на одной из онлайн-площадок и уже привлекло внимание ценителей классических автомобилей.

Читайте также: В Киеве продают 40-летний ВАЗ 2106 по цене нового авто

По словам продавца, автомобиль в течение всей жизни хранился в сухом гараже, не эксплуатировался в зимний период и фактически не использовался в ежедневном режиме. Именно это позволило сохранить его в состоянии, максимально приближенном к заводскому.

Состояние кузова и салона

Согласно описанию, ВАЗ-2106 имеет полностью оригинальное лакокрасочное покрытие. На кузове отсутствуют следы коррозии, вмятины или царапины, что является большой редкостью для модели такого возраста. Продавец отмечает, что никаких кузовных работ или реставраций не проводилось.

Салон также сохранен в первоначальном виде. Обивка сидений, панель приборов и элементы интерьера не имеют признаков значительного износа, что подтверждает минимальную эксплуатацию автомобиля. Отмечается, что у машины был только один владелец.

Технические характеристики

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, который работает в паре с механической коробкой передач. Это классическая конфигурация для ВАЗ-2106, которая хорошо знакома поклонникам советского автопрома. Учитывая заявленный пробег, техническое состояние силового агрегата также оценивается как близкое к новому.

Коллекционная ценность и цена

В объявлении этот экземпляр прямо позиционируют как "капсулу времени". Пробег в 18 тысяч километров свидетельствует о том, что автомобиль большую часть жизни провел в гаражном хранении, а не на дорогах общего пользования.

Цена в 7000 долларов ставит эту ВАЗ-2106 в один ряд со многими современными бюджетными автомобилями с большим пробегом. Однако продавец делает ставку не на утилитарную ценность, а именно на коллекционный статус, оригинальное состояние и отсутствие каких-либо вмешательств в конструкцию и внешний вид.

Для коллекционеров и энтузиастов классических авто такой экземпляр может иметь значительно более высокую ценность, чем обычный автомобиль, ведь подобные хорошо сохранившиеся ВАЗ-2106 на рынке встречаются все реже.