Великобритания обновляет парк бронетранспортеров новинкой - Ajax

О новой машине Ajax класса БМП со ссылкой на главу министерства оборонной готовности и промышленности Великобритании сообщил Independent.

Глава ведомства напомнил, что танки изначально предназначались для эксплуатации в 2017 году, но из-за проблем в конструкции их поставки пришлось отсрочить.

С этим контрактом возник довольно серьезный "пшик", поскольку зарезервированная смета в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов за 589 машин стоимостью более 10 миллионов фунтов стерлингов (559 265 000 гривен) за каждую подточила доверие к оборонному ведомству и производителю техники.

Министр оборонной готовности заявил, что проблемы, связанные с машинами Ajax, "прочно остались в прошлом". Фото: Ministry of Defence

Ajax оставил недостатки позади

Тогда были выявлены серьезные недостатки конструкции, в частности проблемы с шумом и вибрацией, что травмировали солдат во время испытаний. Сейчас глава этого ведомства Люк Поллард, выступая в среду в Мертир-Тидвил, Уэльс, заявил, что проект "преодолел свои трудности".

"Ajax преодолел значительные трудности, но что важно, мы можем сказать, что он оставил свои проблемы позади. Он убедительно доказал в полевых условиях, что является лучшей в сегменте среднего веса бронированной боевой машиной на планете", – заявил Люк Поллард о передаче первой машины Ajax британской армии. Об этом событии сообщено на сайте оборонного ведомства Ministry of Defence 6 ноября.

Машину адская жара и трескучий мороз не испугали

Новая платформа прошла масштабные испытания, включая более 20 000 выстрелов из 40-мм пушки, обучение в жаркой и холодной среде. Кроме этого, сделано 42 000 километров пробега в оперативных условиях.

Экстремальные условия также были включены в программу испытаний. Всепогодные возможности Ajax разработчики проверили в зимних условиях замерзшей Лапландии, где температура регулярно опускалась до минус 30 градусов по Цельсию. Военнослужащие с базы в Уилтшире, успешно и точно продемонстрировали способность платформ Ajax работать в чрезвычайно холодную погоду и вести огонь в движении.

Новая многоцелевая полностью зацифрованная бронированная машина Ajax успешно прошла испытания критическими температурами. Фото: Джек Экерсли

Солдаты из полка бронетанковой разведки стали первым экипажем полевой армии, который стрелял из Ajax дома и за рубежом. Мобильность боевых машин на сложной местности и высокий стандарт защиты, разведки, наблюдения, целеулавливания и рекогносцировки (ISTAR) обеспечат ведущее мировое конкурентное преимущество.

Старый бронепарк пойдет в металлолом

Семейство машин включает шесть вариантов и заменит долго служивший парк CVR(T), обеспечивая передовые возможности разведки, управления и поддержки.

Нынешний новичок оснащен самыми современными датчиками, модульной цифровой сетью и максимальной скоростью 70 км/ч. Он разработан для того, чтобы обеспечить армии улучшенную исключительную силу, мобильность и ситуационную осведомленность.

На добрых восемь лет опоздала Ajax, стоимость которой держится на отметке 10 миллионов фунтов стерлингов. Фото: Ministry of Defence

Рабочие места будут сохранены

В Минобороны подтвердили, что Ajax достиг начальной оперативной готовности. Поэтому его можно развернуть в войсках. Кроме этого, программа его поддержит более 4100 рабочих мест в цепочке поставок, состоящий из более 230 компаний по всей стране.