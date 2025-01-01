Верховная Рада готовит штрафы 5100 гривен за парковку на местах для людей с инвалидностью

Соответствующий законопроект поддержал сегодня Кабмин. Теперь его должна проголосовать Верховная Рада. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

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Кроме этого водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих людей с инвалидностью, обязывают устанавливать и использовать:

Знак “Водитель с инвалидностью”

Информацию о наличии инвалидности в форме QR-идентификатора

В случае невыполнения этих требований, парковки на соответствующих местах также может привести к штрафу.

Напомним, что сейчас в случае выявления правонарушения патрульные выносят постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью) КоАП. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.