Россияне будут бороться с украинскими дронами с помощью передвижного гаража с вентиляторами: видео

На днях в сети показали видео прототипа "вентиляторного мангала", которое внешне похоже на не передвижной гараж. Так россияне решили бороться с украинскими дронами, пишет Авто24.

Сетка на каркасе или "вентилятор"?

Если "мангалы" пассивно защищают технику от FPV-дронов, то "вентиляторная" защита имеет все атрибуты активного противостояния, поскольку крутит небольшой диск с гибкими металлическими тросами. Это – подвижная барьерная защита, которую труднее преодолеть, чем статическую сетку.

Из короткого видео видно, как результативно "тросовый вентилятор" перехватывает и отбрасывает любые направленные на машину объекты. С FPV-дронами должно быть так же, потому что их пропеллеры первыми получат повреждения. Но на практике устройство еще никтоне видел.

На валу привода закреплен диск с гибкими кусками троса, которые во вращательном движении действуют как обычная косилка. Коллаж: Авто24

Все просто даже для полевых условий монтажа

Конструкция, как видно из видео, простая. Со всех сторон и на крыше на трубчатых штангах или из обычного профиля выносятся диски с наваренными нитями тросов. Для привода используются электромоторы, раскручивающие диски со стальными канатами.

В разработке на видео использовано редуктор и валы, через которые передается крутящий момент на диски с тросами. То – концепция, сами разработчики видят, что с электродвигателями процесс будет проще.

А дальше уже чистая механика. Задача тросов одна – сломать лопасти пропеллеров дрона или запутать их, лишить оператора возможности управления (см. видео внизу). В конце концов, дрон должно отбросить от машины, кинетическая сила взрыва при этом уменьшается в разы.

Как альтернатива "мангалу"

Практически имеем альтернативу громоздкой конструкции "мангала", что делает технику неуклюжей в маневрах.

Плюс это хорошее дополнение для сочетания с активными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих в диапазоне 700–1200 МГц.

Плюсов есть много, но и минусов хватает

В редакции Авто24 говорят, что методика хорошая, но 100-процентной защиты такая система противодействия пилотируемым дронам не дает, потому что на каждый "лом найдется прием" и впоследствии операторы найдут способ обойти такое препятствие.

Существенной проблемой можно считать и то, что в экстренных случаях экипажу машины сложно эвакуироваться через раскрученные тросы или вести огонь из пулемета.

