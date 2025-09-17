Ветряной парк на Закарпатье восстанавливает обвалившийся мост

На нынешнем этапе уже смонтированы балки пролетного строения. Операция выполнена между двумя береговыми опорами. Об этом сообщает региональная Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

На следующем этапе подрядная организация будет проводить моноличение и устройство защитной плиты моста. Пока же ограниченный проезд к восьми населенным пунктам в горной местности осуществляется временной насыпной переправой.

На объекте работы ведутся в ускоренном темпе, чтобы успеть до холодов. Фото: Служба восстановления Закарпатья

По сообщению региональной Службы восстановления, работы по заключенному договору выполняются ООО "Ветряной парк Верховинский". На этот объект не будут тратить средства государственного или местного бюджетов.

Напомним, что после обвала моста, когда на нем не было ни транспорта, ни людей, упомянутая компания обратилась с инициативой присоединиться к восстановлению.

Вот так выглядела обвалившаяся мостовая переправа до начала работ (вверху, фото Общественное Ужгород), а так выглядит объект в эти сентябрьские дни (внизу, фото Френдли Виндтехнолоджи)

Специалисты Службы восстановления в Закарпатской области выполняют технический надзор за соблюдением выполнения работ подрядчиком в части качества работ и соответствия объемов работ проектной документации.

Когда мост сдадут в эксплуатацию и восстановят полноценное движение транспорта, Служба восстановления в Закарпатской области не сообщает. Однако о сроке сдачи говорится у подрядчика: 8 сентября на своей странице ООО "Френдли Виндтехнолоджи" сообщило, что до конца нынешнего октября планируется завершить строительство моста.

Людей и техники на восстановлении моста хватает, до холодов и карпатских снегопадов должны успеть движение транспорта восстановить в полном объеме. Фото: Френдли Виндтехнолоджи

По словам специалистов этого строительного отряда, мост будет добротный, с современным асфальтовым покрытием и удобными тротуарами для пешеходов.

"Для нас важно, чтобы развитие ветроэнергетики было тесно связано с развитием местной инфраструктуры. Именно поэтому мы инвестируем не только в чистую энергию, но и в дороги, мосты и комфорт местных жителей", – говорится в сообщении исполнителя мостостроительных работ.