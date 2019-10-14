Управляемость, динамика, торможение – покрышки имеют значительное влияние на все ходовые параметры автомобиля.

Три идентичных автомобиля, "обутые" в летние шины, зимние и спортивные. Как машины ведут себя в различных условиях – продемонстрировано в этом ролике.

Смотрите также: Porsche учится летать – взгляните на прототип этого аппарата

Демонстрация проводилась на заднеприводных спорткарах BMW M4 Competition. В первой части заездов на сухом асфальте красное купе оснастили фрикционными зимними шинами, оливковый M4 имел обычные летние покрышки, а темно-синее купе получило гоночную резину.

Эксперты сравнили динамику разгона в коротком спринте, управляемость в змейке на городских скоростях и эффективность торможения со скорости 150 километров в час.

После этого всю проверку повторили на сбитом снеге. На этот раз летние шины были у серого купе, зимние нешипованные – у красного M4, а у золотистого – шипованные.

Авторы ролика подчеркивают, что больше всего от использования несезонных шин страдает эффективность торможения, хотя и управляемость, и динамика также будут не на высоте, если покрышки неподходящие.

Также интересно: Сколько стоит остановка на месте для инвалида