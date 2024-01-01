Владельцы Cadillac теперь смогут получить ужин из ресторана на заднее сиденье своего авто

Бренд Cadillac расширяет свой опыт “Cadillac of Reservations” благодаря сотрудничеству с элитными ресторанами в Беверли-Хиллз, Майами и Сан-Франциско, чтобы удовлетворить потребности владельцев электрических Escalade.

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Предполагается, что владельцы электрических премиальных кроссоверов смогут устроиться на заднем ряду сидений с включенными функциями массажа и подогрева и насладиться меню из пяти изысканных блюд. В то же время звуковая система авто будет проигрывать уникальный саундтрек специально для каждого из них.

Эта опция станет полезной для людей, которые ценят приватность и не хотят находиться в переполненном ресторане. Владельцы Escalade IQ смогут попробовать “Cadillac of Reservations” с 24 по 26 апреля, чтобы попробовать блюда итальянского ресторана La Dolce Vita в Беверли-Хиллз.