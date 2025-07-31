Владельцы Honda жалуются, что турбодвигатели часто выходят из строя, и компания об этом знала

Как сообщает Carscoops, среди моделей, пострадавших есть Honda Accord 2018–2022, Honda Civic 2016–2022, Honda CR-V 2017–2022, Acura RDX 2021–2022 и Acura TLX 2019–2022 годов выпуска. Их двигатели могут быть подвержены перегреву и выходу из строя прокладки головки блока цилиндров.

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Владельцы утверждают, что японский автопроизводитель знал о проблеме, но не сообщил своим клиентам. Иск недавно был подан в Калифорнии, и в нем указано шесть истцов.

В нем утверждается, что Honda не смогла должным образом разработать двигатели с турбонаддувом, которые могут выдерживать высокий уровень сжатия и нагрева, утверждая, что прокладка головки блока цилиндров “подвержена растрескиванию”.

Когда это происходит, охлаждающая жидкость двигателя может попасть в головку блока цилиндров и непосредственно в цилиндры. В результате она может смешиваться с моторным маслом, что приведет к полному отказу двигателя. Несколько владельцев сообщили, что уже столкнулись с такой поломкой.

Одна истица, Тиффани Ричардсон, описывает, как в феврале 2023 года вышла из строя прокладка головки блока цилиндров на ее Honda Accord 2018 года выпуска. Она утверждает, что охлаждающая жидкость просочилась в цилиндры, и ремонт стоил ей 1397 долларов.

Всего через два месяца, по словам истицы, она столкнулась со второй проблемой, когда охлаждающую жидкость снова обнаружили в первом цилиндре, что привело к дополнительным 1216 долларов на ремонт. В иске также упоминаются десятки жалоб, поданных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние годы, многие из которых подробно описывают аналогичные поломки прокладки головки блока цилиндров.

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Адвокаты преследуют японский бренд за нарушение явных и неявных гарантий, нарушение законов о защите прав потребителей многочисленных штатов и незаконное обогащение. Они требуют суда присяжных, поскольку добиваются ответственности за то, что, по их мнению, является распространенным дефектом двигателя.