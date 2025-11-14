Владельцы Hyundai жалуются: двигатель их Santa Fe взрывается после 100 тысяч километров пробега

Как пишет Carscoops, супруги Джейсон и Эллисон Бернс приобрели Santa Fe с пробегом в 28 000 километров в 2019 году. В апреле 2024-го, после почти 120 000 километров, их внедорожник заглох и потерял мощность. Осмотр показал дыру в блоке двигателя, вероятно вызванную сломанным шатуном, который пробил мотор изнутри.

После многочисленных жалоб и расследования NHTSA Hyundai была вынуждена продлить гарантию на двигатели Santa Fe 2014–2019 годов до 15 лет или 240 000 километров пробега.

Однако семья Бернсов узнала об этой гарантии только в 2024 году, когда их двигатель уже умер, а местный дилер якобы отказался ремонтировать внедорожник бесплатно. В результате они продали Santa Fe за полцены и приобрели новое авто у того же дилера за $30 000.

В иске утверждается, что Hyundai годами знала о дефектах 3.3 Lambda II GDI - в частности о:

заклинивании двигателей;

отрывах шатунов;

разрушении блока;

массовые жалобы владельцев.

Этот двигатель устанавливался также на ряде моделей Kia, и ранее был предметом отдельных расследований. Истцы утверждают, что Hyundai прибегала к обманчивой рекламе, нарушала гарантийные обязательства и законы о защите прав потребителей.

Бернсы требуют возмещения убытков и судебного приказа, который обяжет Hyundai отозвать и заменить все потенциально дефектные двигатели.