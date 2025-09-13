Владельцы нового BMW iX3 смогут заряжать его в Германии бесплатно

BMW Group и E.ON запускают первое в Германии коммерческое решение Vehicle-to-Grid (V2G) для частных клиентов.

Благодаря двунаправленной зарядке BMW iX3 становится активным участником энергетического рынка - способным не только потреблять электроэнергию, но и возвращать ее в сеть при необходимости. Впервые в Германии электромобили можно использовать как гибкие накопители энергии в повседневной жизни. Подобные системы уже несколько лет эксплуатируют корейские и китайские автопроизводители.

Новые решения Vehicle-to-Grid (V2G) позволяют клиентам воспользоваться преимуществами двунаправленной зарядки: высоковольтный аккумулятор их BMW iX3 может поставлять энергию обратно в сеть через зарядное устройство BMW Wallbox Professional. Интеллектуальное управление энергией обеспечивается в сотрудничестве с E.ON, что поддерживается специально разработанным тарифом на электроэнергию V2G, который способствует потоку энергии в обоих направлениях.

Клиенты, которые предоставляют аккумулятор своего автомобиля для умной зарядки и разрядки, могут получить годовой бонус до 720 евро. Это позволяет им проезжать до 14 000 километров в год без затрат на зарядку, активно поддерживая энергетический переход.

Как это работает:

каждый час за подключение к сети начисляется бонусный счет, который можно просмотреть в любое время. Минимального времени подключения нет. Учитывается каждая минута подключения BMW iX3, а также справедливая компенсация энергии, подаваемой обратно в сеть.

Клиенты сохраняют полный контроль и могут устанавливать свои цели по зарядке, чтобы всегда удовлетворять свои потребности в мобильности.

интеллектуальные функции обеспечивают оптимальный уровень заряда высоковольтного аккумулятора в течение всего срока его службы.

Высоковольтные аккумуляторы транспортных средств поддерживают энергетическую систему в периоды избытка мощности или дефицита производства. V2G способствует использованию возобновляемых источников энергии и снижает долгосрочные затраты энергетической системы.

Технология двунаправленной зарядки впервые будет доступна на рынке с BMW iX3 и постепенно будет внедрена в других модельных рядах BMW, тем самым способствуя масштабированию V2G и его преимуществ для клиентов.

В долгосрочной перспективе планируется интегрировать продукт в комплексную энергетическую платформу, которая интеллектуально сочетает зарядную инфраструктуру, фотоэлектрические системы, тепловые насосы и системы умного дома.