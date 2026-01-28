Владелец Audi во Львове отсудил 600 тысяч гривен у СТО, на котором "запороли" двигатель

Ремонт автомобиля на сервисе - это не только счет за работы, но и юридическая ответственность исполнителя. Сиховский районный суд Львова выдал постановление: неподобающе выполненный ремонт двигателя должен быть компенсирован со стороны СТО суммой в более 600 тысяч гривен, сообщает Авто24.

Замена помпы превратилась в капитальный приговор двигателю

История началась с будничного визита на сервис. Автомобиль Audi Q7 с неисправностью системы охлаждения попал на СТО частного предприятия "Ауди Центр Запад" во Львове. По результатам диагностики было рекомендовано замену помпы и сопутствующих элементов. Работы выполнили, клиент заплатил 51 тысячу гривен - и на этом, казалось бы, вопрос должен был быть закрыт.

Но уже через несколько дней двигатель начал издавать посторонние металлические звуки. Дальнейшая диагностика на другом сервисе показала критическую картину: в смазочной системе обнаружили металлическую и алюминиевую стружку, а эксплуатацию авто признали опасной.

Герметик там, где его не должно быть

Ключевую роль в деле сыграла судебная инженерно-транспортная экспертиза Львовского НИИСЭ. Эксперты установили, что во время ремонта на СТО был использован герметик с нарушением технологии производителя.

Вещество попало в систему смазки двигателя - после масляного фильтра - и фактически перекрыло подачу масла к одному из шатунных подшипников.

Следствие - сухое трение, провернутые вкладыши и полный выход двигателя из строя. Эксперты четко указали: причина поломки имеет прямую причинно-следственную связь с действиями сервиса при выполнении ремонтных работ.

Почему суд принял сторону клиента

Суд учел сразу несколько принципиальных моментов. Во-первых, ответчик - СТО - не являлся на заседание и не подал отзыв, что позволило суду принять заочное решение. Во-вторых, гражданское законодательство предусматривает презумпцию вины исполнителя работ: если сервис не доказал отсутствие своей вины, ответственность возлагается на него.

Важно и то, что истец не был формальным владельцем авто как физическое лицо, но имел законное право владения и пользования транспортным средством. Суд прямо сослался на практику Верховного Суда: этого достаточно, чтобы требовать возмещения вреда.

Сколько стоит "неправильный" ремонт

По результатам товароведческой экспертизы, восстановление двигателя Audi Q7 оценили более чем в 500 тысяч гривен. К этой сумме добавили расходы на экспертизы и возврат средств, уплаченных за сам ремонт. В итоге суд постановил взыскать с СТО 599 267 гривен материального ущерба.

Относительно морального вреда, то суд занял сдержанную позицию. Из заявленных 100 тысяч гривен было присуждено лишь 2 тысячи - как компенсацию моральных страданий, но без "карательного" характера.

Какое отношение это СТО имеет к Audi

Редакция Авто24 обратилась за разъяснением ситуации к официальному дистрибьютору Audi в нашей стране компании “Порше Украина”. Как оказалось, данное СТО “Ауди Центр Запад” во Львове не имеет отношения к сети официальных дилеров Audi. Более того, сейчас название этой СТО другое.

“Ни завод-производитель Audi AG, ни официальный импортер Audi в Украине, ни официальная дилерская сеть не имеют контрактных или договорных отношений с указанным предприятием, – отмечают в “Порше Украина”. – Соответственно, деятельность этого субъекта, как и последствия судебного разбирательства, не могут ассоциироваться с брендом Audi, его официальными представителями или дилерской сетью в Украине”.

Почему это решение важно для всех автовладельцев

Это дело - показательный прецедент для украинского рынка автосервиса. Оно демонстрирует, что даже, казалось бы, "мелкое" нарушение технологии ремонта может обернуться полной финансовой ответственностью для СТО. Даже если по сути это “серое” СТО, которое прикрывается известным брендом.

Для автовладельцев это сигнал: сохраненные наряды-заказы, акты выполненных работ и независимая экспертиза имеют реальную юридическую силу. А для сервисов - напоминание, что профессиональная ответственность сегодня измеряется не только репутацией, но и сотнями тысяч гривен компенсации.