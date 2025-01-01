Владелец кемперной фуры еще и место для Suzuki Samurai обустроил на платформе

Toterhomes делают так, чтобы в дополнение к жилищно-бытовой зоны можно было перевозить на борту или прицепе еще и небольшое транспортное средство.

Как пишет thedrive.com, обычно это дорогие кастомные транспортные средства автокемперного типа, изготовлены для одного процента людей, которые могут позволить себе такие траты.

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Речь идет не о десятках, а о сотнях тысяч долларов, израсходованных на прихоть любого из поклонников "дикого" отдыха. Однако есть примеры довольно интересных и, главное, недорогих образцов toterhomes, как вот этот за 22 000 долларов с маленьким Suzuki Samurai. Он выставлен на продажу через платформу Facebook Marketplace в Техасе.

Фото: Marketplace, Facebook

Там представлено несколько фото 2-осного грузовика International 9200 Eagle 1996 года выпуска с удлиненной рамой. В его моторной нише стоит рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins M11 (475 л.с.) с механической коробкой передач Eaton Super 10.

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Автор объявления сообщает о почти 700 000 миль пробега машины, но грузовик тщательно обслуживался прежним хозяином и за время его владения.

Согласно описанию, шасси оснащено специальным алюминиевым кемпером Arctic Fox 1140.

Фото: Marketplace, Facebook

Но самым интересным компонентом этой конструкции является не столько кемпер с крыльцом над кормовым свесом, сколько обустроенная зона для поперечного размещения небольшого автомобиля. В том пространстве за кабиной есть набор пандусов для хранения вышеупомянутого маленького внедорожника.

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Автор отмечает, что там можно легко перенастроить "гаражную" зону для размещения другого небольшого автомобиля, нескольких мотоциклов или квадроциклов. В этом же случае в той зоне перевозится Samurai (он же Jimny), что по размерам относится к кей-кару.

Фото: Marketplace, Facebook

Эксперты считают, что магистральный тягач (без кемпера) не будет простаивать. Работа найдется, но с кемпером и отведенной зоной для размещения легкового автомобиля он интригует больше.

Фото: Marketplace, Facebook