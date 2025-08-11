Владелец Lexus подал в суд на Toyota из-за отзыва, который не касается его авто

Отзывы никогда не бывают приятными для владельцев автомобилей и большинство водителей стремятся как можно быстрее устранить дефекты своего авто различными способами. Как рассказывает Carscoops, один человек, владеющий Lexus RX 2025, начал переживать настолько, что принял юридические меры, даже не проверив, касается ли отзывная кампания его авто.

Еще в начале февраля Toyota начала отзыв, который охватывал определенные модели Toyota Camry 2025 года, Lexus NX 2025 года и Lexus RX 2024-2025 годов выпуска. В целом это касается около 41 000 автомобилей, но автопроизводитель утверждает, что менее одного процента имеют проблему, которая привела к отзыву.

Эта проблема касается потенциально неисправного ремня безопасности на втором ряду сидений. Он мог быть поврежден во время производства. Компания Toyota сообщила, что все авто с дефектом получат новые ремни, но, похоже, этой гарантии оказалось мало для истца из Нью-Йорка. Отмечается, что владелец Lexus RX 2025 года заявил, что японский автопроизводитель должен возместить ему деньги.

Он говорит, что Toyota должна ему за “часы его времени”, “автомобиль, стоимость которого снизилась” и за “транспортировки себя и своего неисправного автомобиля класса к сертифицированному механику Toyota или Lexus”. Однако, его иск, как оказалось, имеет большую проблему. Согласно CarComplaints, Toyota пожаловалась судье на то, что истец не подтвердил, подлежит ли его автомобиль отзыву.

Компания предоставила официальный юридический ответ, в котором говорится, что “истец даже не приводит фактов, которые бы свидетельствовали о том, что его транспортное средство на самом деле подлежит отзыву, несмотря на ссылку на пресс-релиз Toyota, в котором отмечается, что потенциально пострадавшие транспортные средства можно идентифицировать по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) или информации о номерном знаке”. Теперь автопроизводитель ожидает решения об отклонении иска.