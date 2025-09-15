Владелец Mazda решил сэкономить 120 долларов на обслуживании и сделал его сам за 6000 долларов: фото

Некоторые автолюбители пытаются сэкономить деньги там, где это абсолютно нецелесообразно. Недавно этот урок усвоил один владельцев Mazda в Канаде, когда простая замена масла двигателя стоимостью 120 канадских долларов (90 долларов США), превратилась в солидный ремонт в 6000 канадских долларов ($4330).

Как рассказывает Carscoops, согласно заметке на Reddit человека, который, похоже, является мастером дилерского центра, причина заключалась в поддоне картера. Владелец, очевидно, хотел избежать оплаты за плановое техническое обслуживание и решил сделать его сам. Во время подъема автомобиля домкратом для начала работы он пробил поддон картера.

На других авто эту деталь можно достаточно быстро и легко заменить, однако это не касается кроссовера Mazda CX-90. Техник объяснил, что поддон картера - это не просто штампованный кусок металла, а один из силовых элементов конструкции. Работа по его замене требует демонтажа двигателя и коробки вместе с подрамником и занимает около 12 часов.

Современные автомобили становятся технологически сложнее, поэтому далеко не каждый компонент сейчас такой простой, как раньше. То что кажется легкой работой, теперь может быстро превратиться в неожиданные финансовые расходы. Этот владелец CX-90 переплатил почти в 50 раз дороже, чем стоимость обслуживания, которой он надеялся избежать.