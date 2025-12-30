Владелец потратил почти 2 млн долларов, чтобы превратить свою Ferrari в "зверя": фото, видео

Как пишет Carscoops, автомобиль принадлежит американскому коллекционеру, который поставил перед собой нетипичную цель - создать самый совершенный Ferrari 412 из всех возможных, не оглядываясь на бюджет или заводские ограничения.

Читайте также: Ferrari представила новый флагман 849 Testarossa: теперь это 1050-сильный плагин-гибрид

5000 часов и никакого компромисса

Работой над проектом занималась студия Otsuka Maxwell Design (OMD). Общее время создания - более 5000 часов ручного труда. Стандартный Ferrari 412 никогда не считался иконой бренда, но эта версия выглядит настолько целостно и продуманно, что легко может соперничать с современными моделями Ferrari по визуальному эффекту и харизме. Оригинальный силовой агрегат исчез без следа. На его месте появилось нечто куда более серьезное.

Современный V12 в классическом кузове

Главная звезда этого Ferrari - 6,5-литровый атмосферный V12 F140GA от Ferrari 812 Superfast. Чтобы двигатель гармонировал с классическим характером 412-го, его оснастили специальными клапанными крышками с ретро-стилизацией. Под винтажной внешностью скрывается полностью современная “начинка”.

Систему непосредственного впрыска заменили на портовый впрыск, а воздух в цилиндры подают 12 индивидуальных дроссельных заслонок. Воздухозаборник и камера изготовлены из карбона, что не только улучшает поток воздуха, но и добавляет эстетики моторному отсеку. Все настроено так, чтобы этот V12 не просто выглядел эффектно, а работал как произведение инженерного искусства.

Также интересно: Great Wall создает суперкар, что бросит вызов Ferrari SF90 - премьера в 2026 году

Механика там, где ее никогда не было

Ferrari 812 никогда не выпускался с механической коробкой передач, но это не остановило авторов проекта. OMD взяла автоматическую трансмиссию от Ferrari 599 GTB и превратила ее в шестиступенчатую “механику” с открытой кулисой. Результат - редкое сочетание современного V12 и классического водительского опыта, которого сегодня почти не существует даже в самой Ferrari.

Внешность: классика, доведена до идеала

Экстерьер окрашен в глубокий оттенок Superfast Gold в сочетании с черными акцентами. Бамперы получили более сдержанный и изящный дизайн, крылья стали шире, а выдвижные фары выглядят современнее, не теряя ретро-шарма. Автомобиль ездит на кастомных 18-дюймовых кованых дисках Brixton, которые идеально вписываются в пропорции кузова, не нарушая классического силуэта.

Интерьер на уровне Rolls-Royce

Салон - отдельная история. Здесь нет ни одного “обычного” материала. Отделка выполнена из новой кожи, алькантары и монгольского кашемира, стоимость которого достигает около 1000 долларов за ярд. Такой же ковер можно встретить в автомобилях Rolls-Royce. Сиденья с карбоновыми спинками, специально разработанные переключатели, цифровая панель приборов и современная мультимедийная система выглядят органично, а не как постороннее вмешательство. Интерьер не кричит о современности - он мягко ее демонстрирует.

Читайте также: Полиция Дубая получила тюнингованный Ferrari со странным дизайном: фото

Когда реставрация становится искусством

Этот Ferrari 412 - не просто дорогой проект и не попытка создать “рестомод ради хайпа”. Это пример того, как глубокое уважение к классике может сочетаться с инженерной смелостью и бескомпромиссным вниманием к деталям. В результате появился автомобиль, который Ferrari никогда не выпускала, но который вполне мог бы носить эмблему итальянского бренда.