Владелец Tesla Cybertruck платит 25 000 долларов за поимку вандала

Владелец разбитого автомобиля Tesla Cybertruck в Новате, штат Калифорния, предлагает вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать подозреваемого. Как сообщает Carscoops, во время совершения преступления злоумышленник попал по меньшей мере на две камеры видеонаблюдения.

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Сообщается, что правоохранители уже начали его поиск. По данным полиции, подозреваемый был в капюшоне и маске, когда он впервые появился на территории дома около 4:22 утра, видимо, осматривая территорию. Впоследствии он вернулся чуть больше чем через час и наклеил кусок клейкой ленты на одну из камер видеонаблюдения дома.

Возможно, он просто не знал о двух других камерах у входной двери. Они зафиксировали, как вандал идет о подъездной дорожке перед тем, как порезать все четыре шины. Напоследок он взял большой кусок бетона и попал им в лобовое стекло.

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Интересно, что вандал оставил записку с надписью: “Замените все шины. Опасно ездить”. Владелец машины Джейсон Беделл рассказал журналистам KTVU, что нападающий должен понести наказание и разочарован возмущением на владельцев Tesla.

“Прийти в мой дом и спланировать такое нападение, этот человек опасен и должен понести последствия за то, что он сделал. Сейчас я немного ошеломлен, и я обеспокоен тем, что он может вернуться, и это неприятное ощущение, когда моя семья здесь, мой маленький сын. Все эти люди, которые разочарованы правительством, Tesla и DOGE, направляют агрессию не на тех. Они направляют свой гнев на своих соседей. Они направляют его только на работающих людей. Большинство из этих людей, которые купили эти электромобили, являются демократами”, - сказал он.