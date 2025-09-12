Внесены изменения в тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на "права"

Теоретический экзамен для получения водительских прав очень сложный. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД с первой попытки его могут сдать лишь 21% кандидатов в водители. Обновление тестовых вопросов связано не с упрощением вопросов, или приближением их к реальным дорожным ситуациям, а с внесением изменений в Правила дорожного движения.

С 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена. Внесенные изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и соответствуют актуальным Правилам дорожного движения. Например, обновления касаются дорожных знаков и дорожной разметки, основ безопасного вождения и других положений, учтенных в тестах.

Благодаря функционированию открытого банка экзаменационных вопросов по ПДД и обращениям граждан были внесены изменения и в отдельные тестовые задания. В частности, обновлены вопросы в разделе 33 "Дорожные знаки":

вопрос № 206: "Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к участку (месту) концентрации дорожно-транспортных происшествий?";

вопрос № 207: "Изображенный дорожный знак предупреждает водителей о...".



Кроме того, в разделе 34 "Дорожная разметка" приведены в соответствие, в частности с Постановлением КМУ № 364 от 1 апреля 2025 года такие тестовые задания:

вопрос № 9: "Данной дорожной разметкой в виде буквы "А" обозначают:";

вопрос № 10: "Данной линией дорожной разметки обозначают:";

вопрос № 13: "Какие из перечисленных транспортных средств имеют право двигаться по полосе, обозначенной разметкой "А", на которую распространяется действие дорожного знака, размещенного справа от дороги?".

вопрос № 87: "Использование кондиционера во время движения влияет на работу автомобиля, а именно на:".

Ознакомиться с обновленными тестовыми вопросами и вариантами ответов можно на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы тщательно подготовиться к экзамену.

Какие вопросы на экзамене

Теоретический экзамен в сервисном центре МВД, по-прежнему содержит 20 тестовых вопросов. Кандидат в водители имеет 20 минут чтобы предоставить ответы. Во время теста допускается сделать 2 ошибки, если больше – теоретический экзамен не сдан. Вопросы распределяются по такому принципу:

10 вопросов – по правилам дорожного движения;

4 – по основам безопасности движения;

4 – по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

2 – по оказанию первой домедицинской помощи.

Кандидат в водители имеет неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена, следующая попытка возможна не ранее чем через 10 календарных дней.