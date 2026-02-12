Во Львове массово вывозят из дворов брошенные машины: называем адреса "эвакуации" на ближайшие 30 дней

На днях место многолетней стоянки покинули настоящие рекордсмены семейства забытых хозяевами машин. Как сообщили в мэрии, служба эвакуации вывезла на штрафплощадку полиции два автомобиля советской эпохи.

На эвакуатор погрузили заброшенный "Жигуль" и не менее забытый "Москвич". Их хозяева на просьбу мэрии не откликнулись и, вероятно, уже и не откликнутся.

Читайте также Что во Львове будут делать с брошенными во дворах автомобилями: озвучено решение

"Старожилы" забытых предков

Нынешними рекордсменами стали брошенный во дворе на ул. Коломыйской, 12 автомобиль ВАЗ, простоявший почти 7 лет, и "Москвич" с проспекта Красной Калины, 7, где он неподвижно стоял более 5 лет.

В целом эти машины на общегородской рекорд не тянут. Как установила редакция Авто24, до настоящего времени настоящим рекордсменом остается Иж-2125 "Комби" оранжевого цвета. Он более десяти лет простоял заброшенный на углу ул. Ставовой и Химической.

Рекорд заброшенной модели Иж-2125 "Комби" никто не побил, но в ближайшее время это произойдет. Фото: мэрия Львова

Львов покидают машины российского автопрома

В управление безопасности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета говорят, что большинство брошенных машин – это старые советские модели (ВАЗ, ЗАЗ, Москвич), а также иномарки конца 90-х (например, Ford Sierra). Главным визуальным признаком длительного простоя являются спущенные колеса, выбитые окна и поврежденные кузова.

Читайте также Как будут убирать брошенные авто во Львове и Ивано-Франковске

Если владельцы в течение шести месяцев не обращаются на штрафплощадку по ул. Конюшинной, 13 за возвращением транспортного средства, то город начинает процедуру реализации эвакуированной техники через аукцион.

Всего же с начала акции по вывозу брошенных автомобилей из дворов и улиц по решению комиссии по публичному пространству Львовской громады на штрафплощадку переместили уже 54 заброшенные автомобили. Первые машины с улиц Львова убрали 31 января прошлого года.

Заброшенный зеленый "Москвич" без окон в одном из дворов Львова с каким-то хламом внутри. Фото: мэрия Львова



Локации для "эвакуации" уже известны

Работа будет продолжаться и в дальнейшем. До середины марта 2026 года с улиц Львова планируют эвакуировать еще 20 заброшенных автомобилей, владельцы которых проигнорировали предупреждения районных администраций.

Откуда заберут брошенные авто: