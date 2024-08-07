Во Львове можно будет сдать экзамен по вождению в двух сервисных центрах МВД

Проанализировав спрос на сдачу практических экзаменов в подразделениях Львовской области, для равномерного равноудаленного распределения хабов с 20 августа экзаменационная деятельность с сервисного центра МВД в Зимней Воде переносится во Львов.

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Сдать экзамены на право управления транспортными средствами можно будет в сервисном центре МВД № 4651 по адресу: город Львов, ул. Богдановская, 44. Зато экзаменационная деятельность в сервисном центре МВД № 4649 будет прекращена. Такое решение было принято ввиду необходимости равномерного распределения нагрузки на экзаменационные хабы, в частности, в пределах Львова.

В сервисном центре МВД № 4651 созданы все условия, в частности обустроено прозрачный экзаменационный класс, который оборудован камерами с перекрестной видеозаписью, а рабочие места оборудованы камерами Face-ID.

Для практического экзамена будут доступны автомобили Toyota Corolla с механической коробкой передач, а также автомобиль Hyundai i30 с устройствами ручного управления для лиц с инвалидностью.

Количество экзаменационных хабов в пределах Львовской области остается неизменным. Сдать теоретический и практический экзамены с 20 августа можно в подразделениях города Львова № 4641 на ул. Даниила Апостола, 11 и № 4651 на ул. Богдановская 44, а также в городах Самбор, Стрый и Червоноград.