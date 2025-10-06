Во Львове открылся музей ретроавтомобилей с более 30 раритетными экспонатами

ФОТО: Роман Фернеза|
Один из самых ценных экспонатов музея
5 октября во Львове официально начал работу VIK CARS Museum - новый музей ретроавтомобилей, расположенный в селе Сокольники на ул. Стрыйской, 32. Его основу составляет частная коллекция предпринимателя и соучредителя корпорации "АТБ" Виктора Карачуна, которую ранее экспонировали в Днепре. Репортаж с открытия опубликовал на странице в Фейсбук Leopolis Grand Prix Роман Фернеза.
Также интересно в коллекцию ретро-авто Януковича попал российский дрон
В музее нет советского автохлама, а только настоящие раритеты – американские масл-кары, европейские купе и представительские седаны середины ХХ века
Среди наиболее узнаваемых моделей:
- Packard Single Eight (1925 г.)
- Ford Galaxie Skyliner (1959 г.) с уникальным механизмом автоматического складывания крыши
- Mercedes-Benz 230 SL (1966 г.)
- BMW 530 Coupe (1960 г.)
- Ferrari 246 Dino GTS (1974 г.)
- Porsche 911 (разных годов)
- Jaguar SS/4ST (1936 г.)
- Mercedes Benz Cabriolet (1934 – 1972 г.)
- Lagonda LG6 (1938 г.)
- Cadillac Eldorado Brougham (1957 г.)
- Bentley 4L (1939 г.)
Фото Роман Фернеза
Экспозицию разместили на площади около 1600 кв. м, все авто представлены в полностью рабочем состоянии. Кроме осмотра машин, посетителям доступны экскурсии с гидом, тематические фотозоны и возможность проведения частных мероприятий.
График и стоимость билетов:
Среда - пятница: 11:00–19:00
Суббота - воскресенье: 11:00–20:00
Цены билетов:
- Взрослый 500 грн
- Детский 350 грн
- Льготный 250 грн
- Вход - по предварительной онлайн-регистрации в указанное время.
Как добраться
Адрес: с. Сокольники, ул. Стрыйская, 32, неподалеку от ТРЦ King Cross Leopolis.
Почему это важно для Львова
VIK CARS Museum может стать новой туристической и культурной аттракцией города, ведь подобных локаций в городе практически нет. Организаторы отмечают, что музей будет работать не только как выставка, а и как образовательный и ивент-пространство для поклонников техники, дизайна и истории автомобилестроения.