Во Львове открылся музей ретроавтомобилей с более 30 раритетными экспонатами

5 октября во Львове официально начал работу VIK CARS Museum - новый музей ретроавтомобилей, расположенный в селе Сокольники на ул. Стрыйской, 32. Его основу составляет частная коллекция предпринимателя и соучредителя корпорации "АТБ" Виктора Карачуна, которую ранее экспонировали в Днепре. Репортаж с открытия опубликовал на странице в Фейсбук Leopolis Grand Prix Роман Фернеза.

В музее нет советского автохлама, а только настоящие раритеты – американские масл-кары, европейские купе и представительские седаны середины ХХ века



Среди наиболее узнаваемых моделей:

Packard Single Eight (1925 г.)

Ford Galaxie Skyliner (1959 г.) с уникальным механизмом автоматического складывания крыши

Mercedes-Benz 230 SL (1966 г.)

BMW 530 Coupe (1960 г.)

Ferrari 246 Dino GTS (1974 г.)

Porsche 911 (разных годов)

Jaguar SS/4ST (1936 г.)

Mercedes Benz Cabriolet (1934 – 1972 г.)

Lagonda LG6 (1938 г.)

Cadillac Eldorado Brougham (1957 г.)

Bentley 4L (1939 г.)

Фото Роман Фернеза

Экспозицию разместили на площади около 1600 кв. м, все авто представлены в полностью рабочем состоянии. Кроме осмотра машин, посетителям доступны экскурсии с гидом, тематические фотозоны и возможность проведения частных мероприятий.

График и стоимость билетов:

Среда - пятница: 11:00–19:00

Суббота - воскресенье: 11:00–20:00

Цены билетов:

Взрослый 500 грн

Детский 350 грн

Льготный 250 грн

Вход - по предварительной онлайн-регистрации в указанное время.

Как добраться

Адрес: с. Сокольники, ул. Стрыйская, 32, неподалеку от ТРЦ King Cross Leopolis.

Почему это важно для Львова

VIK CARS Museum может стать новой туристической и культурной аттракцией города, ведь подобных локаций в городе практически нет. Организаторы отмечают, что музей будет работать не только как выставка, а и как образовательный и ивент-пространство для поклонников техники, дизайна и истории автомобилестроения.