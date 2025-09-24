Во Львове пройдут первые Всеукраинские соревнования инструкторов по вождению

Соревнования будут проходить на автодроме вблизи “Арены Львов”. Организаторы - образовательная платформа Instructor.in.ua совместно с львовской автошколой EasyDrive - ставят перед собой амбициозную цель: популяризировать профессию инструктора, создать пространство для обмена опытом и одновременно повысить уровень подготовки в автошколах.

Программа мероприятия предусматривает как практические испытания за рулем, так и теоретическую часть - соревнования по правилам дорожного движения и учебные лекции. Инструкторы будут демонстрировать свои навыки на автомобилях с механической или автоматической трансмиссией, а также соревноваться в знаниях современных методик преподавания.

Кстати инструктора автошколы оштрафовали за непристегнутый ремень

Участие в соревнованиях могут принять только действующие инструкторы с официальным аттестатом, а также представители автошкол, в частности филиалов с собственным юридическим статусом. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться, пройти отбор и оплатить регистрационный взнос в размере 900 гривен. Участникам обеспечивается организованный трансфер между локациями мероприятия.

Кроме титула лучшего инструктора Украины, победители получат денежные вознаграждения. Призовой фонд составляет 70 тысяч гривен, а также предусмотрены ценные подарки от партнеров.

Финалом мероприятия станет торжественное награждение победителей и неформальное общение участников. Организаторы убеждены, что событие станет ежегодным и будет способствовать развитию инструкторского сообщества в Украине.

Более подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте соревнований.