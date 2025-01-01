Во Львове с сегодняшнего дня для пассажиров действует еще один приятный карт-бланш

В продажу поступают общие и студенческие проездные. Как сообщает мэрия Львова, они имеют неограниченное количество поездок исключительно для их владельцев и будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Разработчики сделали так, чтобы приобретенные абонементы можно было "привязать" к транспортным картам ЛеоКарт. Сейчас идет работа, чтобы пользователям было доступно еще и приложение LeoCard.

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Экономия на проезде за месячным абонементом убедительна. Стоимость общих абонементов – 900 грн., а студенческих – 450 грн. В сравнении эта сумма значительно выигрышна относительно классической оплаты.

Что за эту сумму имеет пассажир:

53 поездки – оплачивая карточкой ЛеоКарт;

45 поездок – при оплате банковской карточкой;

36 поездок – в случае расчета наличными.

В первую очередь месячный проездной будет удобен тем, кто постоянно пользуется общественным транспортом и много ездит.

При этом абонемент действует как в коммунальном, так и в частном транспорте, что пока является нетипичной практикой для украинских городов.

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"Кроме финансовых преимуществ, абонемент сделает пользование транспортом значительно удобнее: не нужно будет ежедневно думать о пополнении карты или проверке баланса. В течение 30 дней человек сможет без ограничений пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами. Это не только облегчит ежедневные поездки, но и побуждать пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо собственного авто", – отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

При покупке пассажир выбирает дату активации – абонемент автоматически начнет действовать с выбранного дня. Отсчет продолжительности действия проездного ведется в календарных днях. Абонемент становится доступным для первой валидации в транспорте через 15 минут после активации.

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Напомним, во Львове в конце 2023 года ввели безналичную оплату проезда во всем общественном транспорте. Далее, поэтапно, запускали остальной функционал е-билета: бесплатные пересадки с ЛеоКарт, мобильное приложение. К слову, на сегодня сервисами ЛеоКарт свои поездки оплачивают и регистрируют почти 70% пассажиров городского транспорта.