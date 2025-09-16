Во Львовский хаб от британцев пришел еще один караван полноприводных машин для ВСУ

Как говорится в сообщении мэрии, в дополнение к транспорту волонтеры привезли генераторы, зарядные станции EcoFlow, более тысячи турникетов САТ и другое оборудование для тактической медицины. А для центра UNBROKEN перепадут колоноскопы и гастроскопы.

Технику получили подразделения 80-й, 81-й, 82-й, 36-й, 37-й, 95-й, 3-й штурмовых бригад, а также отряды "Да Винчи", ГУР и СБУ. Машины не новые, с пробегом, но отправлены в войска в добротном техническом состоянии.

Координатор британских волонтеров Олег Найда, рассказал, что суммарно на сегодня им удалось собрать около 1,4 миллиона фунтов стерлингов, что в конвертации будет 78 093 400 гривен.

За эти деньги удалось приобрести и передать для нужд ВСУ почти 100 автомобилей, много другого оборудования и медицинских средств.

Фото: Анастасии Смольенко, сайт Львовского горсовета

Также в рамках инициативы британцы привозили медицинское оборудование для больниц во Львове. Получателями стали военный госпиталь и центр UNBROKEN.

Основатель этого волонтерского сообщества 70-летний Пол Парсонс отметил, что для организации нынешнего визита организация вложилась в собранніе 250 000 фунтов стерлингов, то есть 14 012 675 гривен. Этих денег хватило на технику, ее техническое обслуживание, сервисное сопровождение, гуманитарный груз и перегон к хабу во Львове.