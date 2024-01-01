Во время техосмотра автобусов будут проверять их комфортность

Инициированный Минразвития документ одобрен 4 марта. Главная цель обновлений заключается в оптимизации процедур для повышения прозрачности процесса технического контроля, уменьшение времени на проверку одновременно с надлежащим контролем транспорта.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, обновленная система проведения техосмотра автобусов должна способствовать созданию надлежащих условий при перевозке пассажиров.

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"Мы идем по пути автоматизации процессов: определение класса комфортности автобусов благодаря процедуре техосмотра позволит допускать к перевозкам именно тот транспорт, который соответствует конкретным требованиям, нужным для организаторов перевозок", – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Основные нововведения техосмотра автобусов:

процесс проверки конструкции и технического состояния автобуса должен быть зафиксирован на видео;

уменьшено количество фотографий, которые необходимо передать в реестр проверок технического состояния;

соответственно оптимизировано время на проведение проверок;

введен обязательный надзор за состоянием и адаптацией тахографов установленных на транспортных средствах.

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Введение системы определения комфортности автобусов на основе проведения технического контроля позволит организаторам перевозок (Минразвития и областным администрациям) иметь актуальную информацию не только о техническом состоянии автобусов, но и о состоянии комфортности.

Это будет способствовать тому, что в конкурсах на маршруты будут участвовать автобусы только соответствующего класса комфортности.

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В силу новые правила вступят через два месяца после публикации изменений в постановления.