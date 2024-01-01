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Во время техосмотра автобусов будут проверять их комфортность

Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру проведения обязательного технического контроля автобусов в различных типах пассажирского сообщения, таких как междугородного, пригородного или межобластного сообщения.
В процедуре техосмотра автобусов класс комфортности также становится определяющим - Auto24
Валентин Ожго
logo6 марта, 16:20
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Инициированный Минразвития документ одобрен 4 марта. Главная цель обновлений заключается в оптимизации процедур для повышения прозрачности процесса технического контроля, уменьшение времени на проверку одновременно с надлежащим контролем транспорта.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, обновленная система проведения техосмотра автобусов должна способствовать созданию надлежащих условий при перевозке пассажиров.

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"Мы идем по пути автоматизации процессов: определение класса комфортности автобусов благодаря процедуре техосмотра позволит допускать к перевозкам именно тот транспорт, который соответствует конкретным требованиям, нужным для организаторов перевозок", – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Основные нововведения техосмотра автобусов:

  • процесс проверки конструкции и технического состояния автобуса должен быть зафиксирован на видео;
  • уменьшено количество фотографий, которые необходимо передать в реестр проверок технического состояния;
  • соответственно оптимизировано время на проведение проверок;
  • введен обязательный надзор за состоянием и адаптацией тахографов установленных на транспортных средствах.

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Введение системы определения комфортности автобусов на основе проведения технического контроля позволит организаторам перевозок (Минразвития и областным администрациям) иметь актуальную информацию не только о техническом состоянии автобусов, но и о состоянии комфортности.

Это будет способствовать тому, что в конкурсах на маршруты будут участвовать автобусы только соответствующего класса комфортности.

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В силу новые правила вступят через два месяца после публикации изменений в постановления.

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