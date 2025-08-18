Водитель автобуса в Каменском вообще не имел "прав", но пассажирскую машину водил

Если точнее, то оно было, имело соответствующие открытые категории, но при более тщательном рассмотрении оказалось фальшивым. Об этом на своей странице рассказывает ресурс местной газеты "Sobitie".

Полиция завершила досудебное расследование в отношении 45-летнего жителя Каменского. Выяснено, что он профессии водителя нигде не учился. Он не имел не только открытой категории водителя автобуса, но и самой низкой в удостоверении категории, позволяющие управлять мопедом или скутером.

Документ у неустановленных лиц с открытыми категориями на управление автобусом и другими транспортными средствами мужчина в прошлом году заказал за 7000 гривен. Неизвестные не обманули – после получения денег они выслали удостоверение по почте.

Поэтому, 45-летний мужчина сел за руль пассажирской машины. Правда, ни марку автобуса, ни предприятие, где он работал, не указано. Вполне возможно, что это могла быть его собственная многоместная машина и он занимался нерегулярными перевозками.

Не исключено, что такой водитель мог спокойно управлять школьным автобусом. Впрочем, это только предположение.

Отмечается, что водителю-самозванцу сообщено о подозрении по ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка и использование заведомо поддельного документа. Обвинительный акт уже направлен в суд.