Водитель фуры ехал с 24-тонным грузом без колеса и тормозов: фото

Фура везла железобетонные конструкции массой 24 тонны и имела довольно неплохую скорость. При этом, как пишет Hoyaragon.es, ее прицепная система была без одного колеса и с выключенной тормозной системой.

Колесо отсутствовало на третьей оси с правой стороны. Чтобы ось не шкрябала по асфальту, водитель прикрепил ее к шасси автомобиля с помощью ремня крепления груза. Таким образом, он не повредил асфальт и мог ехать на приличной скорости.

Читайте также При перевозке свиней им нужно включать кондиционер: новая норма законодательства

Поскольку такой способ езды с поврежденным транспортным средством по оживленной дороге общего пользования представлял угрозу жизни других людей, то инспекторам пришлось вывести фуру за пределы автомагистрали.

Шестиколесный полуприцеп без одного колеса на дороге держался, но это опасно. Фото: полиция Сарагосы

К ответственности будет привлечен руководитель компании, которой принадлежит транспортное средство, механика, который выпускал машину на линию. Водитель за управление неисправным транспортным средством также будет привлечен к ответственности.