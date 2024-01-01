Водитель фуры мчался со скоростью 140 километров в час: как ему это удалось

Этот случай произошел на немецкой автомагистрали А4 земли Саксония. На участке дороги между Хемницем и Дрезденом неделю назад в понедельник, 10 февраля, водитель заметил фуру, обогнавшую его со скоростью не менее 130 км/ч.

Такое стремительное движение на этом участке даже водители легковых автомобилей не часто себе позволяют, а тут магистральный тягач с полуприцепом, в котором “зашито” ограничение в 90 км в час. О дальнейших событиях рассказывает tag24.de.

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Для проверки этого сигнала было сообщено патрульному экипажу, который в то время дежурил впереди движения грузовика.

Вблизи городка Шмальбах объявленный для проверки автомобиль заметили. Прибор зафиксировал скорость 140 км/ч. На основании этого показателя дорожный патруль полиции остановил грузовик.

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Проверка тахографа подтвердила, что тягач ехал со скоростью до 140 км/ч. Также было установлено, что это произошло из-за отключения ограничителя скорости. Кроме того, оказалось, что 44-летний водитель зарегистрировал в тахографе чужую карточку.

Таким образом только за превышение скорости на водителя наложен штраф в размере 600 евро (26 тыс. грн). В дополнение к этому открыто административное производство за нарушение норм рабочего времени и отключение ограничителя. Правда, за эти нарушения размер финансового наказания еще не указан.

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Водителю после составления соответствующих протоколов и взыскания штрафа позволили продолжить рейс, но предварительно заставили привести ограничитель скорости в рабочее состояние.