Водитель грузовика попал без света чайным пакетиком в чашку: видео

Вмочить чайный пакетик в чашку или стакан с кипятком на фуре до сих пор считалось сложным упражнением даже для опытных водителей. Но это было реально для тех, кто умело управляет грузовиком. Особенно если двигаться по прямой задним ходом.

Однако выполнить это со сложного поворота полуприцепа считалось делом еще более сложным. Правда, и этот маневр "за зеркалами" некоторые водители научились выполнять.

Читайте также Volvo Trucks обещает запас хода грузовика в 600 километров

А если добавить к полуприцепу еще один прицеп? Видео об этом разместила на своей странице Вольво Украина. Водители-испытатели Volvo Trucks взялись за дело. С изгиба в маневре под прямым углом они задним ходом успешно провели задуманное упражнение.

Для осуществления задуманного они взяли новичка в номенклатурной линейке завода Volvo FH Aero, навесили "на седло" полуприцеп, подсоединили двухосную тележку с седельным устройством и добавили еще один трехосный полуприцеп.

Так было при свете, а маневр в темноте смотри видео ниже. Скриншот: Авто24

На небольшой скорости водитель FH Aero с поворота в тихом заднем ходе направил фуру в нужном направлении и вмокнул чайный пакет в стакан. Сложно, но это удалось ювелирно сделать.

Впервые такое упражнение было осуществлено задним ходом не "по зеркалам", а с помощью камер и изображений на мониторе в кабине водителя.

Читайте также Volvo Trucks представила самый мощный дизельный двигатель на 780 "лошадей"

Впрочем, это было только начало. Задачу для 25-метровой фуры решили еще больше усложнить и провести такую операцию в полной темноте.

Система камер на Volvo FH Aero имеет ночной режим. Они передавали четкое изображение на мониторы, хотя освещения не было. Горели только габаритные огни и иногда включались стоп-сигналы. Вот и все.

Таким образом, 25-метровая Volvo FH Aero с системой обзорных камер с расширенным ночным режимом и двумя прицепами в полной темноте осуществила сложный маневр задним ходом.

Войдя в практически 90-градусный поворот, водитель вывел фуру "по монитору" в заданную точку и успешно выполнил упражнение. Volvo Trucks оказался пионером: подобного маневра без освещения с камерами вместо зеркал да еще и в темноте еще никто из автопроизводителей не выполнял.