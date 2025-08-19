Водитель электрического Ford Mustang Mach-E устроил потрясающее ДТП посреди автомагистрали: видео

Как пишет Carscoops, авария произошла 13 августа неподалеку от Сан-Карлоса. Полицейские сообщили, что “согласно предварительному расследованию, водитель зеленого Ford Mustang Mach E врезался в красный Mitsubishi Mirage, а затем столкнулся с правой обочиной возле пешеходного перехода”.

Следователи установили, что транспортное средство не находилось в режиме автономного вождения, поэтому водителя Mustang арестовали “по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к травмированию другого лица”.

Судя по кадрам трудно определить, причиной аварии стало то, что водитель был пьян, или электромобиль имел механические поломки. Системы помощи водителю BlueCruise, например блокировка руля, педали газа и тормоза все равно должны были реагировать.

Также странно, что система автоматического экстренного торможения не активировалась, когда автомобиль впервые врезался в барьер или непосредственно перед окончательным столкновением. Отмечается, что компания Ford также ведет собственное расследование инцидента, совместно с правоохранителями. К счастью, в этой аварии никто, кроме автомобилей, не пострадал.