Водитель Mercedes-Benz eActros 600 под завязку затарился пивом и три ночи гонял по улицам Мюнхена

Спрос на пиво в дни праздника оказался особенно высок. Помимо хмельного напитка из пивоварни, приобщенный к обслуживанию этого важного мероприятия аккумуляторный eActros 600 менял бочку на продовольственный рефрижератор и перевозил крендели.

Пекарня Höflinger и Müller производила крендели в две смены в дополнительной пекарне на Олимпийской площадке неподалеку от Октоберфеста. К столу, как говорится в пресс-релизе производителя, грузовик их доставлял практически без задержки, только что испеченными.

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Водители работали посменно, меняя полуприцепы. Ночью компания Lettl Transportation доставляла пиво государственной пивоварни Hofbräuhaus Munich. eActros 600 ходил с полуприцепом-цистерной объемом 27 500 литров. В рамках практического испытания электрический грузовик отправляется на пивзавод каждый вечер в течение трех дней.

На пивоварне фура с бочкой загружалась и отправлялась по разработанному маршруту. Разливать напиток приходилось в резервуары возле палаток Hofbräu в четырех местах. Всего было поставлено почти 82 000 литров свежего пива.

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Таким же образом, но только уже днем, доставляли крендели. Пекарня Höflinger и Müller и сейчас доставляет крендели в Cannstatter Wasen в Штутгарте, полагаясь на свои грузовики Mercedes-Benz.

Магистральник eActros 600 для перевозок на дальние расстояния не подводит. Высокая емкость батареи более 600 киловатт-часов (отсюда обозначение модели 600) и новая, особенно эффективная электрическая ведущая ось собственного производства позволяет электрическому грузовику преодолевать 500 километров без промежуточной зарядки. Этот диапазон достигается в практических условиях эксплуатации с полной массой автопоезда 40 тонн.

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Опыт использования уже показал, что в зависимости от стиля вождения и маршрута eActros 600 сможет преодолевать более 1000 километров в день. Промежуточная зарядка во время установленных законом перерывов у водителя, позволяет это сделать.

Тягач eActros 600 4x2 с полной массой автопоезда 40 т имеет три аккумуляторные батареи по 207 кВт-ч каждая. Они предлагают общую установленную мощность 621 кВт-ч.