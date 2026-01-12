Водитель Range Rover с уклонителями прорывал границу с Румынией

Автомобиль имел иностранную регистрацию. Под управлением неизвестного этот мощный кроссовер двигался в направлении украинско-румынской границы.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться. Он наоборот – увеличил скорость и "совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда".

Нелегальное пересечение границы сорвалось

Из дальнейших действий того руководителя стало понятно, что он мощным автомобилем пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений. Цель понятна – незаконно покинуть территорию Украины и выехать в Румынию.

Из-за тарана заградительного забора Range Rover повредил бампер и потерял номерной знак. Фото: ГПСУ

Покушение на жизнь также инкриминируют

Вот только действия эти уже квалифицируются по нескольким тяжелым статьям Уголовного кодекса. Кроме организации незаконного пересечения границы группой лиц и содействия их нелегальному перемещению, есть покушение на жизнь людей при исполнении служебных обязанностей.

"Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате этого военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет", – говорится в сообщении ГПСУ.

От пешего наряда нарушители скрылись на кроссовере.

Шестерых пассажиров нашли

В ходе розыскных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции нашли транспортное средство. Водитель загнал Range Rover в лесную полосу и бросил его на окраине одного из населенных пунктов.

Поиски оказались наполовину результативными. Вскоре правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы.

Линия инженерно-заградительных сооружений перед пограничной полосой не подчинилась мощной машине переправщика. Фото: ГПСУ

Водитель еще "в бегах", но это ненадолго

Относительно водителя пока ничего неизвестно, его поиски продолжаются, но это уже не будет проблемой – подобные технологии отработаны. Также устанавливается происхождение автомобиля.

Какие предположения

В редакции Авто24 предполагают, что автомобиль использовался как трансфер для подвоза уклонистов к границе в место пешего перехода вне пункта пропуска. Однако в пути на подходе к границе транспортное средство было на законных основаниях остановлено в режимной зоне пограничным нарядом, что в планы "переправщика" не входило. Вот и закрутилось.

Вероятно, этот автомобиль ввезен как гуманитарная помощь, или как транспортное средство для собственного пользования или на продажу. Не исключено, что и для таких незаконных операций. Впрочем, может быть классический ответ – машину могли украсть из Благотворительного фонда или его владельца.