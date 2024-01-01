Водитель Tesla подключил авто на зарядку к линии электропередач: что из этого вышло

Инцидент произошел в городе Тихуана, где местные жители часто воруют электроэнергию, используя незаконное подключение к линиям электропередач. Эти соединения называют diablito ("маленький дьявол") и они наносят национальной энергетической компании Мексики убытков на более 2,5 миллиарда долларов ежегодно.

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Очевидно, что случаи поражения током и пожаров, вызванных незаконным подключением достаточно часты. Mexico News Daily сообщает, что водитель Model S стремился сэкономить деньги на зарядке своего автомобиля, но после подключения тока Tesla сразу загорелась.

Фото с места происшествия

Пожарные отреагировали на вызов, однако к тому моменту, когда они прибыли на место происшествия, огонь распространился на соседний дом. К счастью, в середине дома не было людей. Степень повреждений, нанесенных Tesla, неизвестна, однако, с высокой вероятностью ее ремонт будет достаточно дорогостоящим.

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Интересно, что событие произошло лишь через несколько недель после того, как Илон Маск заявил, что компания отложит запланированные инвестиции в северную Мексику. Tesla планировала вложить 10 миллиардов долларов в строительство нового завода по производству электромобилей в северном приграничном штате Нуэво-Леон.