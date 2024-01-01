Водитель Tesla выжил после того, как на крышу его авто опрокинулась фура с прицепом

Как отмечает Carscoops, кадры с последствиями аварии уже распространяются по сети. На них изображена белая Model 3, зажата под полуприцепом. Крыша автомобиля была зажата столь сильно, что невозможно сразу поверить в тот факт, что водитель электромобиля уцелел.

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Заметно, что стойки вжались в салон примерно на 30 см. Сообщается, что владелец автомобиля получил лишь несколько неглубоких порезов и синяков. К счастью, он не перевозил пассажиров., поскольку, судя по обломкам, они бы все погибли.

В своем сообщении в X, деловой партнер водителя электромобиля @MensurMVisuals, сказал, что Model 3 ехал по шоссе, когда грузовик рядом с ним не справился с управлением и опрокинулся на электромобиль.

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Он добавил, что водитель Tesla был настолько поражен мощностью Model 3, что через три недели приобрел совершенно новую Tesla. Комментарии в социальных сетях разделились между этими, кто считает, что исключительная мощь Tesla спасла жизнь водителя, и теми, кто считает, что водителю просто повезло.