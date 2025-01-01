Водитель в кабине фуры завис над провалом моста, пролет которого снесло наводнением

Инцидент произошел на автомагистрали G76. Из-за сильного муссонного дождя дорожные службы заметили серьезное повреждение конструкции одного из мостов на автомагистрали. Решение полностью закрыть трассу приняли чуть ли не сразу, но в это время на дороге еще находилась техника, что передвигаться из-за повреждения моста уже не могла.

Как пишет 40ton.net, машины из-за этого эвакуировать не успели, но людей все-таки заблаговременно из легковых автомобилей вывели в безопасное место. Водитель магистрального тягача FAW J6P 6×4 с типичными китайским 16,5-метровым двухосным контейнерным полуприцепом не успел покинуть проблемное место – пролет обвалился практически под фурой. Тягач завис над пропастью, поскольку опору под пролетом снесло мгновенно.

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Стихийное бедствие коснулось двух проезжих частей автомагистрали. Расположенная ближе к горному склону, обвалилась на одном коротком участке.

Пролет, что дальше от склона, обвалился на значительно более длинной части моста. К сожалению, именно там и был грузовик, а точнее – его передняя часть. Зрелище не для слабонервных людей.

Согласитесь, висеть над такой пропастью добрый час не очень приятно. Скриншот: Авто24

После обвала тягач прямо завис в воздухе. К счастью, седло сцепной системы и шкворень сумели удержать его в связке с полуприцепом. Тот лежал на дороге благодаря своему прочному и очень длинному шасси с полной контейнерной нагрузкой.

Эксперты предполагают, что такая прочность была заложена специально для китайских перегрузок (их перевозчики известны тем, что рекордно превышают полную массу).

Благодаря этому водитель избежал падения вместе с транспортным средством, хотя и оказался в очень затруднительном положении, оставшись в кабине примерно в 10 метрах от остатков моста.

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Когда прибыли спасательные службы, не было возможности безопасно снять тягач и оттянуть его к уцелевшей части дороги. Водителя пришлось спасать более импровизированным способом.

Спасатели добрались до тягача через крышу контейнера, использовав ремни безопасности. В то же время водителю посоветовали добраться до задней платформы тягача и воспользоваться окном в задней стенке кабины. Оно стандартное для всех магистральных тягачей на китайском рынке. Вот там его и зафиксировали в эвакуационных шлейках и вытащили сначала на крышу контейнера, а потом уже и опустили на пол – живого и здорового.

Таким образом, примерно после часа ожидания над пропастью, мужчину спасли.