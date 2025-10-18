Водитель за рулем грузовика тренировался с гантелью, но штраф получил не за это

Случайный кадр сделан камерой на автодороге A1 в дождливую погоду вблизи Веттера. Об этом со ссылкой на полицию Дортмунда сообщает wa.de.

Оба телефона в деле фигурируют, но стоят нетронутыми в держателях над приборной панелью. К ним водитель даже не прикасается, что уже хорошо. Однако физическое упражнение с гантелью в левой руке во время движения тяжелой фуры – уже что-то новое.

И смех, и грех, но подобное опасно

На первый взгляд, это кажется немного забавным, но полиция Дортмунда предостерегает – подобные упражнения водителя во время движения представляют серьезную опасность.

"Физические упражнения важны. Особенно, если вы много сидите на работе! Но, пожалуйста, не делайте этого так, как этот водитель, радарное фото которого озадачило", – напоминают в полиции.

На картинке показано пиксельное фото водителя грузовика Iveco S-Way. Он во время движения выполняет небольшую тренировку с гантелями. Именно в этот момент мужчину поймали на превышении скорости.

Сидячая работа требует физических упражнений, но "играться с гантелями" на превышенных скоростях да ещё и на скользкой дороге в дождь не стоит. Фото: Polizei Dortmund



Гантели не телефон, за них не штрафуют

Представитель полиции Дортмунда заявил, что мужчина ехал примерно на 9 км/ч быстрее и это стало основанием для фотофиксации. Однако полиция использует это дело как возможность предупредить о другой опасности.

В ведомстве отмечают, что отвлечение внимания все еще является одной из основных причин аварий на дорогах. Будь то мобильный телефон, планшет, спор с пассажиром или просто тренировка.

Конечно, водителя накажут, штраф выписали, но только за превышение скорости. Гантели в деле о нарушении не фигурируют.

"О физических упражнениях во время движения с гантелью водителю бояться нечего – это не является преступлением или нарушением ПДД. Это не наказывается, но во время движения от такого стоит воздержаться", – заявили в полиции.

Прогноз редакции Авто24

В редакции Авто24 этот случай проанализировали и пришли к выводу, что вскоре изменения в европейском правовом поле могут произойти и подобное запретят. Как это уже сделано относительно телефонов в руке или возле уха.

В свое время изменения внесли по еде во время движения, сейчас это также под запретом. В некоторых странах Евросоюза уже рассматривают вопрос запрета водителям грузового транспорта курить сигареты.

Так что ждем: гантели и другие упражнения во время движения вскоре европейские парламентарии внесут в повестку дня.