Водителей фур нидерландская полиция теперь признает за бездомных

Наказание водителей на этом основании достигло нового уровня. Правда, такое наказание водителям грузовиков во время перерыва и отдыха в неположенных местах стало массовым только в муниципалитете Влардинген.

Как пишет 40ton.net, там местные власти решили относиться к водителям, которые делают перерывы, так же как к бездомным. Небольшой городок рядом с портом Роттердама устал от незаконной парковки грузовиков.

Местные власти натравили полицию

Обычно паркуются фуры на обочинах дорог, вблизи жилых массивов и в других подобных местах. Когда все действующие и стандартные процедуры обеспечения соблюдения правил стали неэффективными, в муниципальное административное законодательство были введены специальные положения, применяемые на местном уровне и устанавливаемые местным советом, чтобы облегчить полиции наложения штрафов.

Поэтому согласно этим местным правилам, "размещение транспортного средства на дороге с целью использования его как места для сна" считается формой "сна на улице или в общественном месте". Это рассматривается так же как спать на скамейке в парке, ставить палатку возле тротуара или спать в пустом заброшенном здании.

Сколько стоит ночевка в кабине

Поэтому водитель грузовика, который делает перерыв на отдых и сон где-то на обочине дороги или на съезде возле нее, здесь считается бездомным человеком.

Несмотря на то, что суммы штрафов не уточняются, их размер все-таки немаленький. Согласно правилам, стандартный штраф в Нидерландах за ночь в запретной зоне составляет 170 евро плюс 9 евро административных сборов. В конвертации это будет примерно 8 957 гривен.

А теперь сравним

Редакция Авто24 решила поинтересоваться, насколько это отличається в стоимости от ночевки в придорожном отеле. Мониторинг цен показал, что средняя стоимость номера в придорожном отеле в Нидерландах колеблется от €70-€100 (примерно 3 503 - 5000 грн) за ночь в бюджетных вариантах или небольших отелях за городом.

В крупных городах цены могут быть выше, особенно в Амстердаме, но в любом случае бюджетный вариант будет значительно дешевле суммы штрафа.