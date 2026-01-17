Фура, незаконно провозившая миллионы сигарет, "погорела" на другом номерном знаке

Приговор суда Великобритании белорусскому водителю грузовика Андрею Силиванюку оказался суровым – лишение свободы на два года и семь месяцев. Однако, как отмечает kentonline.co.uk, этот срок может существенно уменьшиться.

Кстати, в отличие от украинских судов, британское правосудие не скрывает фамилий как подозреваемых арестованных лиц, так и уже осужденных – конкретно указывает имя, фамилию, возраст, гражданство.

Читайте также Украинский беженец стал зарабатывать в Британии 100 000 гривен в месяц

Сигареты в тайнике водителю не принадлежали

Инцидент с белым Volvo FH на польских номерных знаках и ее водителем Андреем Силиванюком произошел в порту Дувра 5 июня 2025 года. Официально фура доставляла автомобильные запчасти для завода Bentley и в этом ничего удивительного не было. Однако..

Как стало известно суду, водителя грузовика остановили на въезде в порт, он предъявил документы на свою законную партию из 14 поддонов автомобильных запчастей. Однако сотрудники пограничной службы обнаружили незаконную вывезенную партию в количестве 6 349 800 сигарет, спрятанных в грузовых ящиках среди законного груза автомобильных запчастей.

Несмотря на то, что водитель стоял на своем, мол, не знает как тот груз там оказался, в это не поверили, потому что здесь оказалось еще несколько серьезных нарушений. Впрочем, всем было понятно: он о табачных изделиях знает, но не является их владельцем. Это потом подтвердилось.

Незаконно вывезенная партия 6 349 800 сигарет спрятали в ящиках, сложенных среди законного груза автомобильных запчастей. Фото: HMRC

Номерной знак вращался из кабины

Инспекторы заметили, что регистрационный номер транспортного средства не совпадал с регистрационным номером на колесной арке кабины. Так обнаружили вращающийся механизм.

Было замечено, что вокруг передней части кронштейна номерного знака была размещена кабельная стяжка. Она позволяла вращать и менять номерной знак. Настоящий номерной знак был на обратной стороне того, что был выставлен на показ. Судебная экспертиза показала, что подсудимый имел контакт с этим номерным знаком.

В зале суда водителю сочувствовали, но заключили в тюрьму

На слушании по оглашению приговора в пятницу, 9 января, прокурор Раджеш Пабари заявил, что подсудимый сыграл "значительную роль" в операции.

Читайте также Новые дорожные знаки в Великобритании "списаны" с украинских

"Он был доверенным членом команды, перевозил большое количество сигарет и управлял транспортным средством, разработанным таким образом, чтобы его не разоблачили. Это был контрабандный автомобиль или же автомобиль, приспособленный для этого", – сказал Раджеш Пабари.

Роберт Левак, защитник, заявил, что нет никаких доказательств того, что 34-летний Силиванюк был причастен к подобным преступлениям ранее. Он женатый отец троих детей из города Брест, который не имел предыдущих судимостей, но "Он действовал по указанию. Должен быть определенный уровень доверия, но существует иерархия, и он оказался бы где-то на ее дне".

Судья помиловать водителя не мог

Вынося приговор, судья Дэниел Стивенсон сказал дальнобойщику, что это уже второй подобный случай, с которым он имел дело за последние месяцы, когда сигареты контрабандой ввозили в страну, спрятанные в автомобильных запчастях. Это свидетельствует о том, что за это несут ответственность "люди, которые выше вас в организации".

Андрей Силиванюк управлял грузовиком, оснащенным механизмом "вращения и замены" номерного знака. Фото: HMRC

То есть судья не признал водителя организатором контрабанды, а только как соучастника, который действовал как курьер, мотивирован личной финансовой выгодой. Не было предоставлено никаких доказательств того, что водитель знал о масштабах других многочисленных операций, и для него это было "одноразовым" подзаработком.

Однако судья заявил, что содержание под стражей неизбежно и – заключил Силиванюка на два года и семь месяцев. Однако на самом деле этот срок будет меньше.

Читайте также Миниатюрный двухместный электромобиль Microlino выходит на европейский рынок

Британский карт-бланш упростит заключение в тюрьму

Дело в том, что в Великобритании сейчас действует положение о 40%. Эта норма введена для уменьшения переполненности тюрем, и водитель польской фуры, вероятно, отбудет за решеткой не заявленный срок, а чуть более 12 месяцев, прежде чем будет освобожден и депортирован.