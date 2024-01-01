Водителя, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили за решетку

За невыполнение судебного решения о запрете управления транспортным средством любитель ездить в состоянии алкогольного опьянения отправится за решетку на два года.

Такое решение принял Тернопольский горрайонный суд, признав бывшего водителя в умышленном невыполнении постановления суда. Об этом сообщает областная прокуратура.

Читайте также На тернопольские поля закупили гусеничные тракторы массой 18 тонн: что они будут делать

Мужчина просто нагло проигнорировал судебное решение (ч. 1 ст. 382 УК Украины), сел снова сел за руль и в очередной раз пьяным попался за управление ТС. И это уже было не первый раз и не второй.

Первое правонарушение по ч. 1, 2 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) в сентябре 2023 года прокуроры Тернопольской окружной прокуратуры доказали в суде. Тогда его лишили права управлять авто на год.

Читайте также Официально мост в Теребовле на Тернопольщине реконструировали, а на самом деле – построили новый

В апреле 2024 года этот человек снова фигурировал в суде за новое правонарушение. Тогда его за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лишили права управления на три года. Не помогло.

Бывший водитель упорно игнорировал решение суда. Уже в следующем месяце, 2 мая 2024 года, в селе Большой Глыбочок Тернопольского района работники патрульной полиции остановили транспортное средство Mercedes-Benz, за рулем которого находился уже дважды лишенный права управления транспортным средством человек. Так появилось еще одно дело, которое направили в суд.

Читайте также Аварийные бригады энергетиков Тернопольщины пересядут с "буханок" на пикапы

Обвинение прокуратура снова доказала. Поскольку подсудимый проигнорировал предыдущее решение и своим новым поступком не выполнил постановления суда, что вступило в законную силу, чем нарушен один из основных принципов судопроизводства – обязательность судебных решений, его теперь привлекли к уголовной ответственности.

Два года заключения должны помочь осужденному хорошо подумать над своими поступками: за решеткой будет время не только подумать, но и сделать выводы.